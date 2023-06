Unieke verhuizing per houten bok: VVV IJlst naar nieuwe bezoekerslocatie

IJLST- VVV IJlst is verhuisd naar een nieuwe bezoekerslocatie gevestigd in het Museum en Werkplaats Houtstad IJlst. De verhuizing vond vandaag plaats op een wel heel unieke manier. Alle spullen van VVV IJlst werden overgebracht met een houten bok. Dat zorgde voor heel wat nieuwsgierige blikken aan de waterkant. Deze manier van goederenvervoer over het water zie je tenslotte niet zo vaak meer. Iedereen die vandaag in IJlst was, kon dan ook niet om de verhuizing van de VVV-locatie heen.

“We wilden onze verhuizing niet ongemerkt voorbij laten gaan”, vertelt Tom den Boer, voorzitter van de Stichting Beleef IJlst. “En hoe doe je dat in IJlst het beste? Over het water natuurlijk! Vroeger werden er altijd op deze manier goederen over het water vervoerd. We hebben vandaag de oude tijd dus echt even laten herleven. Tegelijkertijd hebben we laten zien dat het ook heel leuk is om als bezoeker van onze Elfstedenstad zelf een rondvaart te maken op een bok of praam.”

Centrale plek waar niemand omheen kan

Tom den Boer is erg blij met de nieuwe bezoekerslocatie binnen Museum en Werkplaats IJlst. “Voorheen zaten we aan de Geeuwkade. Dat was ook zeker een mooie locatie. We hebben daar met plezier gezeten. Alleen met onze nieuwe bezoekerslocatie hebben we nu echt een heel centrale plek gekregen. Ook nog eens bij een van de toeristische trekpleisters van IJlst. Niemand kan meer om ons heen.” Dat is volgens Den Boer heel belangrijk, want IJlst heeft veel te bieden. “We zijn onder meer een Elfstedenstad. We hebben prachtige overtuinen, een schitterend nog werkende houtzaagmolen, een permanente buitenexpositie en een zeer interessant museum over de boeiende geschiedenis van IJlst met de houtindustrie en de scheepsbouw. Vergeet ook de gezellige horecagelegenheden niet. Binnen onze VVV-locatie vertellen we bezoekers hier alles over, zodat ze niets hoeven te missen.”

Gastvrij ontvangst en inspiratie voor meer

Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland, denkt dat de nieuwe locatie bij Museum en Werkplaats IJlst gaat zorgen voor een positieve wisselwerking wat betreft bezoekers. “Inwoners en toeristen die het museum bezoeken, lopen op deze manier eerder de VVV-locatie binnen om te ontdekken wat er nog meer te beleven is. Andersom komen bezoekers van de VVV automatisch in aanraking met Museum en Werkplaats IJlst. Het is geweldig hoe we op deze schitterende locatie iedereen gastvrij ontvangen. We zetten op deze manier niet alleen IJlst nog beter op de kaart, maar ook de rest van Zuidwest Friesland. Want bij een VVV doe je altijd inspiratie op voor meer.”

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 875 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.