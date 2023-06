Unieke uitreiking voor Sneker karateka’s van Sportclub F en F The Inner Way!

SNEEK - Bij Sportclub F en F The Inner Way was het vrijdag groot feest. Maar liefst zes karateka’s hebben hun volgende dan graad (gouden streepje op hun zwarte band) in ontvangst mogen nemen. De Sneker karateclub begon in de oude Sipkens Mavo en is sinds 1989 gevestigd aan de Lange Veemarktstraat in Sneek. Inmiddels is de club in het karate een begrip in binnen- en buitenland. Met een rijke historie aan onder andere karatesuccessen vond er vrijdag een historisch moment plaats.

Titel Sensei

Mark Potma en Sinisa Cosic mochten na een karatecarrière van 35 jaar hun vierde dan in ontvangst nemen. Joy Liew-On heeft na een carrière van 26 jaar de titel Sensei verdiend met het in ontvangst nemen van haar derde dan. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke Sensei van de club. Gert-Jan Pels en Paul Baidenmann ontvingen hun tweede dan, na carrières van meer dan 20 jaar.

Floris Potma mocht na een jarenlange carrière en een comeback waar je u tegen zegt zijn eerste dan in ontvangst nemen. En dan is er iemand die jaren geleden als stagiair bij ons is gekomen, de smaak te pakken kreeg, en dag en nacht is gaan trainen en studeren: Francisco Potma. Hij heeft zijn groene band in ontvangst mogen nemen.

Kyokushin Karate

Om deze titel te behalen vindt er een heel speciaal en volgens authentieke traditie een procedure plaats. Daarin worden niet alleen je fysieke karatecapaciteiten getoetst, maar moeten er ook officiële bewijsstukken ingediend worden van jouw effort en jouw inbreng over het voortbestaan van de mooie sport en haar community. Dit wordt vervolgens in Japan getoetst door niemand minder dan de 'Uchi-deshi's' (interne studenten van de uitvinder en grondlegger van het Kyokushin Karate, 'Sosai Mas. Oyama'. Bovendien wordt je als 'dan-drager' officieel geregistreerd in Japan.

Het is dus niet zomaar iets. Het is echt heel uniek en ontzettend bijzonder om te ervaren dat je wordt erkent door 'de bron' en dat je de eer mag dragen van het uitdragen van het Kyokushin Karate.

In het bijzonder dank aan oprichter en Shihan (hoofdleraar) van Sportclub F en F. Hij creëerde van zijn passie een veilige plek waar anderen dit met hem konden delen. Deze plek heeft ons als karateka’s gevormd, maar ook als mens. Zonder zijn begeleiding waren wij niet, wie we nu zijn. A big OSU to our Shihan Frank Liew-On!