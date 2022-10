Unieke start Sneker squashers De Stolp

Twaalf games gewonnen

De Sneker squashers domineerden het Amsterdamse S.C.H.I.E.T. vanaf het begin. Tegen de lichtvoetige Richard Schrader had zijn Amsterdamse tegenstander niets in te brengen: 11-6, 11-1, 11-7. Ook Lukas van der Sluis maakte met plezier korte metten met zijn opponent: 11-8, 11-5, 11-3. Ivar van Asten leek dezelfde kant op te gaan door de eerste twee games strak te winnen, maar in de derde game kreeg zijn tegenstrever wat grip op de wedstrijd waardoor hij zijn team van de nul af hielp. Getergd pakte Van Asten de vierde game terug en won de wedstrijd: 11-6, 11-5, 7-11, 11-9. Imco Bakker ging met een uiterst comfortabele 9-1 tussenstand de baan op. Hij speelde scherp en won ook met overmacht: 11-6, 11-3, 11-8. Zo sleepte Bakker de laatst beschikbare punten voor het team binnen. De Snekers schreven de drie bonuspunten bij in het kasboek en noteerden onder de streep voor de derde maal dit seizoen 15 punten. Zo werd het een vrolijke avond in De Stolp, waarbij Van Asten speels werd ingewreven dat hij het enige tegenpunt had opgegeven.

Spanning in Alkmaar

Het tweede team van De Stolp speelde in Alkmaar tegen een stel ervaren spelers. Arnold Haakmeester beet het spits af. Na een onwennige start, verloor hij de eerste game. In de tweede en derde game kwam hij goed terug in de wedstrijd door zijn tegenstander steeds onder druk te zetten. Daarna kantelde het beeld weer en kwam hij in de vierde en vijfde game net tekort: 3-2. Wel scoorde hij twee punten voor het team. Hylke Dijkstra startte goed en won de eerste game, maar zijn concurrent hield aan en won de volgende drie games: 3-1. Tussenstand 6-3. Verliezen is geen ramp als het veel punten oplevert, zoals in de vorige speelronde het geval was.

Aan Ronny Ouderkerken om de balans tussen de teams te herstellen. Dat was precies wat hij deed: door het tempo op te voeren kreeg hij zijn tegenstander eronder en won met 3-1. Zo werd het 7-6 en had Hendrik van der Sluis de kans om de balans definitief te laten doorslaan naar het eigen team. De spanning was zo flink opgelopen, ondanks twee verliespartijen. Na de eerste game te hebben verloren kwam Van der Sluis in de tweede game het dichtste bij. Hij verloor hem net aan met 12-10. Daarna was de ban gebroken en leverde hij de derde game ook in. Eindstand: 10-6. Inclusief bonuspunten voor Alkmaar: 13-6.

Door de gewonnen punten verstevigt het tweede team van De Stolp zijn zesde positie. 7 Oktober zal het team proberen op te schuiven naar plek 5 als het thuis speelt tegen Frans Otten. Starttijd: 20:00 uur. Publiek is welkom, ook om eerst een balletje te slaan in de Vrijdagavond Inloopavond. Die avond speelt het eerste team uit tegen het sterke Drachten. Wie weet zet De Stolp deze unieke reeks door.

Verslag: Xander Jongejan