Unieke schenking blikken treinbaan uit 1930 voor Modelspoor Museum

SNEEK-Het Modelspoor Museum in Sneek is verblijd met een omvangrijke schenking unieke blikken treinen uit 1930, geschonken door Anthony de Galan uit Keerbergen (België). Bij de schenking zaten niet alleen locomotieven en rijtuigen maar ook rails en trafo’s. Met al het materiaal hebben vrijwilligers (onder leiding van Auke) van het museum een authentieke blikken modelbaan aangelegd. De blikken treinen zijn van het merk Hornby (Meccano) en Marklin. Beide staan bekend om de zeer fraaie en gedetailleerde uitvoering. Dat is vooral goed te zien bij de oogstrelende goederenwagons.