Unieke première: twee korte films gemaakt door studenten ROC Friese Poort

SNEEK- Afgelopen donderdag was er op ROC Friese Poort in Sneek een unieke première. Twee korte films ‘Versuft’ en ‘Renati’, gemaakt door studenten van de opleidingen IT & Media, werden voor het eerst getoond in de theaterzaal. Docent Filmanalyse en Audiovisueel Ricardo Casolin: “ De films zijn origineel en van een uitzonderlijk hoog niveau, ik ben ontzettend trots op hen!”.

Tijdens de lessen Filmanalyse en Audiovisueel hebben de studenten elk jaar de keuze om een script te schrijven voor een korte film. Een enthousiast team studenten van de opleiding Mediavormgever besloot om tijdens de lockdown in maart 2021 van een script de korte film ‘Versuft’ te maken. Met een regisseur, acteurs en cameraman werd de film professioneel opgezet. De psychologische thriller gaat over Ralph, een jongeman die versuft is geraakt door zijn medicijngebruik en hij besluit, zonder een arts te raadplegen, te stoppen met zijn medicatie. Vervolgens gebeuren er hele vreemde dingen om hem heen.

Krachtig medium

Casolin: “Het is altijd al mijn droom geweest dat studenten zelf een film zouden maken. Film is een uiterst krachtig medium wat je niet alleen kunt leren uit de boeken. Je moet hiervoor samenwerken en geduld, energie en de kwaliteit hebben om goed een verhaal te vertellen en vooral te doen! De film duurt ongeveer 10 minuten en bouwt de spanning goed op. Mede door benauwde sfeer, het spel, het creatieve camerawerk en montage ziet de film er geweldig uit!”

Renati

De studenten hadden de smaak te pakken, ze wilden nog een film maken. Dit keer kregen studenten andere rollen en werd de crew en cast uitgebreid. De tweede film ‘Renati’, is een horror/thriller en gaat over een jonge vrouw die in een steegje wordt gevonden en haar geheugen is kwijtgeraakt. Zij wordt in een kliniek wakker waar dokter Boris via hypnose haar geheugen terug probeert te krijgen. Echter is niet alles in de kliniek wat het lijkt. Voor Renati zijn thema’s als geheime genootschappen, hypnose en symboliek belangrijke uitgangspunten. Voor het einde van deze film was een unieke locatie nodig. Dankzij een klein budget kon een oude tempel van een vrijmetselaarsloge in Heerenveen afgehuurd worden, maar de meeste opnames werden gehouden in de ROC Friese Poort in Sneek.

Een bijzondere prestatie van deze studenten! Om deze successen te vieren, werd deze periode op 17 juni jl. afgesloten met een unieke première in de theaterzaal op ROC Friese Poort in Sneek. De studenten ontvangen in juli een diploma. Casolin: “Sommige studenten willen ook verder in de filmindustrie. Volg je hart en doe wat je echt wilt en je dromen zullen uitkomen.”

Van links naar rechts: Selena Thijsseling (script, regie en actrice), Cas Douwsma(acteur), Lin Struiving(actrice), Laura Visser(camera), Leah van der Kooij(montage en geluid), Sil Jansen(montage en geluid), Ricardo Casolin (docent), Danique Visser (stagiaire), Edou Hoekstra(hoofd camera), Rouke Bangma(script en regie)

A.Fellinger