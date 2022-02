Unieke portretten na eeuwen terug in Friesland

BOLSWARD - Vanaf 19 februari is een zeer bijzondere serie van 18 portretten in Museum De Tiid, huis van verhalen, onderdeel van het Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ in Bolsward te bewonderen.

Het betreft 18 portretten van het Friese regiment uit het begin van de 17e eeuw. Voor het eerst in 150 jaar zijn alle portretten weer samen te zien. Tot juni zijn ze te zien in Bolsward, daarna in Museum Nienoord in Leek.

Portrettenreeks

Het is niet duidelijk wie de opdrachtgever van de schilderijen is geweest. Mogelijk heeft de Friese stadhouder Hendrik Casimir I van Nassau of de Friese Staten ze ooit laten vervaardigen. Sommige portretten zijn gemaakt door de Friese ‘hofschilder’ Wybrand de Geest. Op de portretten staan alle officieren afgebeeld die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in één van de Friese regimenten tegen de Spanjaarden vochten. In de loop der eeuwen is de hele serie in handen gekomen van de Friese bestuurder en verzamelaar Hobbe Baerdt van Sminia (1797-1858). Na zijn dood werd de serie opgedeeld onder zijn dochters en verspreidde zich over heel Nederland. Door intensief speurwerk van de gastcuratoren André Buwalda en Jeroen Punt zijn alle portretten voor het eerst in 150 jaar weer samen te zien.

Oudste regiment

Het Friese regiment is opgericht in 1577 en loopt in directe lijn naar het huidige Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso. Het is daarmee is het oudste legeronderdeel van de Koninklijke Landmacht. In de geest van de portretten uit de 17e eeuw zijn 18 leden van het huidige regiment geportretteerd en vormen een unieke pendant met hun voorgangers uit de 17e eeuw.

Museum ‘De Tiid’, huis van verhalen

In het Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ ervaart de bezoeker de kracht van diverse samenwerkende partners: het gemeenteloket en -archief, de bibliotheek, de VVV, Museum De Tiid met museumwinkel, auditorium, trouwzaal en horeca onder één dak. Zij vormen samen de nieuwe culturele huiskamer van Súdwest-Fryslân. Een huiskamer waar iedereen welkom is. In De Tiid kun je inpluggen op de geschiedenis van Zuidwest-Friesland, er onderdeel van worden en zelf geschiedenis maken, kortom: dit is een plek voor echte verhalen.