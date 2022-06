Unieke openlucht Sing-a-long samen met de Harmonie in het Rasterhoffpark Sneek

SNEEK- Het Stedelijk Muziekkorps Sneek en Fanfareorkest CMV Harmonie Sneek/Excelsior Scharnegoutum vieren samen hun 100-jarig bestaan met een Sing-a-Longconcert in het Burgemeester Rasterhoffpark in Sneek. Het gratis concert in de openluchtarena van het park is op zondagmiddag 26 juni van 14.30 tot 16.30 uur.

Eigen stoel

De muziekmiddag staat onder leiding van de beide dirigenten Tseard Verbeek van het Stedelijk en Arend Gerds van de Harmonie. De titel van het concert zegt het al; de bezoekers kunnen volop meezingen met de populaire nummers die deze middag de revue passeren. Neem zelf een stoel of kleedje en drankje mee om er eens heerlijk voor te gaan zitten.



En oefen maar alvast op de hits uit Grease, de grote nummers van Queen, Coldplay en niet te vergeten Abba. Het is een nacht van Guus Meeuwis is ook zo’n meezinger. Verder een potpourri van Hollandse Hits met meezingers van Jan Smit, de Deep Purple medley komt voorbij, net als Big Spender en Songs of the Wiz. Als Everybody needs somebody klinkt komt de finale van de feestmiddag nabij. Met Bella Ciao zwaaien de muzikanten de bezoekers vrolijk uit. Uiteraard naar een tot ziens want in het najaar houdt Het Stedelijk Muziekkorps haar grote jubileumconcert in Theater Sneek en de fanfare viert dan met oud-leden haar eeuwfeest. Het grote jubileumconcert van de Harmonie, dat sinds kort samenwerkt met Excelsior Scharnegoutum, is in mei 2023.



Kom zoveel mogelijk op de fiets naar het Rasterhoffpark vanwege de beperkte parkeermogelijkheden. Parkeren kan in de Alexanderstraat bij het ONS-terrein. Vandaar is het een klein stukje lopen naar het park aan de overkant van de Stadsrondweg.

Regen en onweer

Mocht het op zondagmiddag 26 juni geen weer zijn om een concert te houden in de buitenlucht dan wordt het concert verplaatst naar zondag 3 juli. Houd daarom de sociale media van de verenigingen in de gaten of kijk op de sites www.stedelijkmuziekkorpssneek.nl en www.harmoniesneek.nl.