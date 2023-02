Unieke expositie 'Dineren tussen de rails' geopend

Wie in luxe met de trein wil reizen, moet ver in de tijd terug. Dat kan nu in het Modelspoor Museum in Sneek. Daar is de tentoonstelling “Dineren tussen de Rails”. Bezoekers kunnen zich ook laten fotograferen in een coupé van de Étoile du Nord op weg naar Parijs.

De tentoonstelling 'Dineren tussen de Rails', laat de ontwikkeling zien van luxe treinreizen van 1876 tot heden. Het tijdsbeeld wordt weergegeven door een serie affiches uit die tijd, aangevuld met foto’s van het interieur, serviesgoed en uiteraard een aantal fraaie schaalmodellen van deze populaire lange afstandstreinen. Een originele opstelling uit een Wagon-Lits restauratierijtuig valt te bewonderen. Waan jezelf in de sfeer van weleer.

De tentoonstelling is nu voor het publiek geopend en loopt t/m 30 januari 2024.



Tijdens de Pake en Beppe week van 27 februari t/m 3 maart is het museum geopend: maandag en zondag van 13.00 tot 17.00, zaterdag en dinsdag t/m vrijdag van 10.30 uur tot 17.00 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.