Unieke expositie Cliëntenraad Inspiratieprijs

SNEEK- De Cliëntenraad van GGZ Friesland reikt dit jaar voor de eerste keer de Inspiratieprijs uit, een prijs waarbij cliënten de kans krijgen om hun creativiteit te laten zien. Schilderen, schrijven, muziek maken, fotograferen, dichten of tekenen, elke vorm van creativiteit is welkom. Dit jaar zijn alle creaties verzameld in een unieke expositie en deze komt langs bij jou in de buurt.

Wat er ook komt, laat het komen

Wat er ook is, laat het zijn

Wat er ook gaat, laat het gaan.

De Cliëntenraad Inspiratieprijs (CRI) is een podium voor cliënten. Kunst brengt troost, bevordert het herstel en is een prachtig middel om met elkaar in gesprek te komen en elkaar te inspireren. Met het uitreiken van een prijs willen we dit nog meer stimuleren . En zo ook strijden tegen het stigma dat er nog altijd is op het hebben van een psychische gevoeligheid.

Als inspiratiebron voor de CRI hebben we het motto van een bevlogen collega, Sandra, genomen. Haar moeder: ,,Ze had dit motto van iemand gekregen en het stond altijd naast haar televisie. Zij vond dit een mooie spreuk.” Voor dit project hebben we het uitvergroot en het staat ook in de vitrinekast.

De expositie omvat meer dan 60 werken en werd op 29 juni geopend in Buitenpost. Verder komt de expositie langs in Sneek, Drachten, Franeker en Leeuwarden. Het spetterende slotfeest met uitreiking van de prijzen vindt plaats in Leeuwarden. Het hele schema met data wanneer en waar je langs kunt komen vind je hieronder. De stemmen van een vakjury en ook de publieksstemmen tellen mee in de beoordeling: op elke locatie kunnen alle bezoekers een stem uitbrengen en daarnaast kan er ook online gestemd worden.

Plaats Locatie Vanaf Tot en met

Buitenpost Gemeentehuis 30 juni 2021 23 juli 2021

Sneek Ielânen 30 juli 2021 27 augustus 2021

Drachten De Lawei 3 september 2021 1 oktober 2021

Franeker Het Gouden Hart – Kening State 8 oktober 2021 5 november 2021

Leeuwarden De Hege Wier en het Jelgerhuis 12 november 2021 10 december 2021

De expositie is nu in Sneek te zien in Zorgcentrum Ielânen op de Harste 11. In verband met de coronamaatregelen wordt alle bezoekers gevraagd zich van tevoren telefonisch te melden via 0515 428300.

Voor meer informatie over locaties en openingstijden, kijk op www.ggzfriesland.nl/inspiratieprijs. Voor de virtuele expositie kijk op: www.emaze.com/@AOTLQRLTW/inspiratieprijs.