Unieke camperroute toont Waterland van Friesland van haar mooiste kant

SNEEK- VVV Waterland van Friesland heeft een unieke camperroute gelanceerd. Deze 183 kilometer lange route voert langs iconische waterwegen en -werken in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. De tocht is de eerste camperroute die Zuidwest Friesland van haar mooiste kant laat zien. De verwachting is dat veel campertoeristen geïnspireerd raken om de ‘camperroute langs waterwerken’ te rijden, ook buiten het hoogseizoen.

Floriaan Zwart, directeur VVV Waterland van Friesland, en Michel Rietman, wethouder Gastvrijheidseconomie bij Gemeente Súdwest-Fryslân, reden samen een deel van de route in een Volkswagen Buzz. Deze volledig elektrische camperwagen, beschikbaar gesteld door Autobedrijf Van den Brug uit Sneek, stond symbool voor de vele campers die naar verwachting deze nieuwe route gaan volgen. “Eerder hebben we een autoroute geïntroduceerd die vooral door buitenlandse toeristen heel goed werd ontvangen”, aldus Floriaan Zwart. “We zien dat er steeds meer vraag is naar campertoerisme in Friesland. Daarom weten we zeker dat deze eerste camperroute een mooie aanvulling is op ons toeristisch aanbod. We tonen hiermee hoe gastvrij we zijn voor campertoeristen!”

Campertoerisme is belangrijk

VVV Waterland van Friesland heeft ook alle camperplekken in kaart waardoor toeristen goed geïnformeerd worden over de vele mogelijkheden. “Wat ons betreft komen daar nog meer camperplaatsen bij”, zegt Zwart. Ook wethouder Michel Rietman geeft aan extra aandacht voor campertoerisme belangrijk te vinden. “We maken hiermee ons gebied nog aantrekkelijker. We willen met elkaar aan de weg timmeren om nog meer camperplekken beschikbaar te maken. Daarbij is het goed dat we er gelijk voor zorgen dat er meer elektrische laadpalen in de regio komen. Op die manier maken we ons gebied nog aantrekkelijker bij de moderne toerist die graag duurzamer op vakantie wil.”

Mooiste van Zuidwest Friesland

Remboud van Iddekinge, wethouder Recreatie en Toerisme bij Gemeente De Fryske Marren, noemt de gelanceerde camperroute ‘een mooie toevoeging voor de toerist en eigenlijk ook voor de inwoner’. De camperroute gaat over het verhaal van Stromen in Waterland van Friesland en gaat in op hoe de Friezen met én tegen het water werken. De route start bij het historische Woudagemaal in Lemmer. “Dat is met recht een iconisch waterwerk te noemen”, vindt van Iddekinge. “Daarna kom je onder meer langs de enige kliffen bij onder andere Oudemirdum en Mirns die Nederland rijk is. Met deze route laten we onze regio weer van haar mooiste kant zien.”

Voldoende tijd om route te beleven

De camperroute laat mensen ontdekken hoe het water en de Friezen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, hoe de natuur verandert, de cultuur is gevormd en waarom Zuidwest Friesland een uniek waterlandschap heeft. De route vertelt onder meer over de rijke palinggeschiedenis, twee bijzondere UNESCO Werelderfgoederen, een Nationaal Landschap, het verdronken land van Elahuizen, de bijzondere jaagpaden en de Afsluitdijk. De route is het beste te beleven in vier dagen. Dan is er voldoende tijd om de camper te parkeren en onderweg de watericonen te beleven. De route laat de deelnemers onderweg optimaal genieten van de rust, ruimte en uitgestrekte landschappen.

Jaarrond toerisme

VVV Waterland van Friesland wil met het aanbieden van aantrekkelijk campertoerisme bijdragen aan een jaarrond toerisme. “Met de camper en met voldoende plaatsen om te staan, kun je deze route in elk seizoen volgen”, aldus Floriaan Zwart. “Sterker nog, elk seizoen laat je de route op een andere manier beleven.” Het spreiden van het toerisme over de seizoenen is volgens de gemeenten en VVV Waterland van Friesland heel belangrijk. Volgens prognoses van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen blijft het aantal toeristen groeien. In Friesland wordt rekening gehouden met een verdubbeling van het aantal toeristen: van 1,7 miljoen in 2017 tot 3,5 miljoen in 2030. Om iedereen te kunnen laten genieten van al het moois dat Friesland te bieden heeft, is het belangrijk om toeristen te spreiden over de seizoenen.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ongeveer 900 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.