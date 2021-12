Uniek Sporten Uitleen per 1 januari beschikbaar voor inwoners met een fysieke beperking

FRYSLAN - Volwassen inwoners in Friesland die zijn aangewezen op een rolstoel, handbike of loophulpmiddel kunnen vanaf 1 januari 2022 terecht bij de Uniek Sporten Uitleen.

De Uniek Sporten Uitleen maakt het mogelijk om sporthulpmiddelen uit te proberen om uiteindelijk de weg naar een passende sport te vinden.

Sport en bewegen houdt je fit en het geeft plezier. Maar soms is het lastig om een geschikte sport te vinden omdat je afhankelijk bent van een sporthulpmiddel. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede aanbod van sporten uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij je past.

Werkwijze

In de uitleenpool van de Uniek Sporten Uitleen zijn vijf hulpmiddelen beschikbaar, namelijk de allround sportrolstoel, court sportrolstoel, ligbike, aankoppelbare handbike en Running Frame. Naast het voorzien in een sporthulpmiddel krijg je advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op je wensen en tijdens de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar. Indien nodig wordt het product afgeleverd op een gewenste locatie.

Aan de Uniek Sporten Uitleen zijn geen kosten verbonden. De sportrolstoel of ander hulpmiddel leen je minimaal een week tot maximaal zes maanden. Binnen die periode kun je namelijk een goed beeld krijgen of die sport bij jou past. Aanvragen van een sporthulpmiddel kan per 1 januari 2022 via www.unieksporten.nl/uitleen.