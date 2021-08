Uniek optreden van De Putkapel in Het Bolwerk

SNEEK- Onder het positieve motto van ‘in mogelijkheden denken’, trad De Putkapel gisteren tweemaal op voor een uitverkocht Bolwerk. Uitverkocht? Maar het was toch gratis? Klopt, maar sommige dingen zijn onbetaalbaar!

En het unieke optreden van het Sneker dweilorkest was in die zin onbetaalbaar goed. Waar normaal gesproken het publiek staat te hossen op de fleurige klanken van De Putkapel (Het Ouwe Vat!) werden de aanwezigen gisteren verzocht om op hun plaats te blijven zitten. Dat lukte vrij aardig, maar het feest was er niet minder om.

Fotograaf Jan Douwe Gorter maakte een hele fraaie foto-impressie van de optredens.