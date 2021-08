Uniek optreden Ricciotti Ensemble op 11 augustus in Sneek

SNEEK- Het Ricciotti is een vrolijk enthousiast 42-koppig orkest wat haar 51-jarig jubileum viert met een muzikaal feest voor jong en oud: afwisselende muziek uit alle tijden en diverse windstreken. Het Ricciotti Ensemble heeft vanaf 6 augustus kunnen genieten van de gastvrijheid van het Cultuur Kwartier Sneek, alwaar zij het jubileumprogramma van hun Gouden Jubileumtour in zes dagen hebben ingestudeerd. Op woensdag 11 augustus geeft het jonge muziekgezelschap haar eerste optreden van deze tour, in Sneek! Met de wereldberoemde violist/componist Tim Kliphuis spelen ze dan in het Atrium het dak eraf tijdens dit eenmalige optreden in Friesland.

Het Ricciotti Ensemble

Wat in 1970 begon als ensemble zonder dirigent groeide in een halve eeuw uit tot een voltallig orkest met de missie overal en voor iedereen te spelen. Bij het Ricciotti Ensemble geen strakke pakken en serieuze gezichten, wel veel plezier. In de zomer van 2021 vieren zij hun gouden jubileum met een gratis toegankelijke tour door het hele land.

Veelzijdig en verrassend repertoire

Op het repertoire staat feestmuziek in alle genres, roemruchte Ricciotti-composities uit het verleden van Willem Breuker, Jurriaan Andriessen en Chiel Meijering en nieuw werk van Tim Kliphuis, Leonard Evers en Micha Hamel. Ze doen niets liever dan diverse muziekstijlen voor een enthousiast publiek live ten gehore te brengen.

Tijd, locatie en aanmelden

Datum : woensdag 11 augustus

Optreden : van 16.00 tot 16.45 uur

Locatie : Atrium, Oud Kerkhof 11 in Sneek Wil je bij dit unieke gratis optreden van straatsymfonieorkest Ricciotti in Friesland zijn? Meld je dan snel aan, via https://survey.sudwestfryslan.nl/aanmeldformulier-concert-ricciotti/

Vol = vol!

Video “Mensch, durf te leven”

Om het gouden jubileum af te trappen nam het Ricciotti samen met zanger Henk Kraaijeveld Mensch, durf te leven in een typisch Ricciotti-arrangement op. De bijbehorende video bevat archiefbeelden uit 51 jaar historie. https://www.youtube.com/watch?v=zXgbf_t67vo Op de site www.ricciotti.nl lees je meer over dit unieke orkest.

Simmer yn Súdwest

Dit unieke optreden is 1 van de 140 vrij toegankelijke activiteiten in gemeente Súdwest-Fryslân deze zomervakantie. Wil je weten wat er allemaal nog te doen is en je graag aanmelden voor een activiteit? Kijk dan op de Simmer yn Súdwest-kalender via www.simmerynsudwest.frl