Uniek onderwijs voor kinderen met autisme bestendigd met samenwerkingsovereenkomst

SNEEK- Vandaag tekenden Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland, SBO de Súdwester en de gemeente Súdwest-Fryslân een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de financiering van de Structuur Plus groepen voor de komende drie schooljaren. De Structuur Plus groepen zijn een unieke voorziening in Friesland, waar kinderen met autisme de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De leerlingen komen uit de hele provincie naar deze vorm van inclusief onderwijs.

In de Structuur Plus groepen krijgen leerlingen met ernstige autisme die structureel een onderwijs- en ondersteuningsaanbod nodig hebben, passend onderwijs met extra ondersteuning, zorg en begeleiding. Deze leerlingen kunnen door hun autisme onvoldoende binnen het regulier en speciaal (basis)onderwijs functioneren. Er zijn momenteel drie Structuur Plus groepen op SBO de Súdwester voor in totaal 24 leerlingen. In de groepen werken leerkracht, zorgassistent, Jeugdhulpverlener, orthopedagoog, intern begeleider, medewerker Gebiedsteam en zorgaanbieder in de thuissituatie nauw samen met ouders/verzorgers. Er zijn drie lokalen aangepast op de specifieke onderwijs-ondersteuningsbehoeften van deze ASS (Autisme Spectrum Stoornis) leerlingen en er is ook een ontprikkelruimte ingericht.

Combinatie onderwijs en zorg

“De combinatie van onderwijs en zorg in één structuur heeft duidelijke meerwaarde”, zegt wethouder Onderwijs, Petra van den Akker (foto). “We zien dat de onderlinge kennisoverdracht, uitwisseling en afstemming tussen onderwijs en zorg verbetert. Daarnaast geeft het een goede aansluiting tussen school en thuisbegeleiding. Er is een grote behoefte aan deze specifieke aanpassingen en ook ouders zijn op zoek naar een passende leeromgeving. Soms hebben kinderen een tijd thuisgezeten of is dit inmiddels de vierde basisschool die ze bezoeken terwijl continuïteit juist zo belangrijk is voor deze doelgroep. Ieder kind verdient onderwijs.”

Structureel aanbod voor deze specifieke doelgroep

In 2016 startten de drie partijen gezamenlijk een pilot in de vorm van een ASS-klas voor het oudere basisschoolkind. In het schooljaar 2017-2018 kreeg dit een vervolg met een specifieke ASS-lijn voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar. Dit vervolg is geëvalueerd in schooljaar 2021-2022, waaruit is gebleken dat structurele inzet voor deze doelgroep noodzakelijk is.

“De inzet van alle partijen werpt zijn vruchten af”, vertelt Freek Prins bestuurder van SBO De Súdwester. “Ouders zijn zeer tevreden en zien hun kind groeien. Leerlingen gaan weer met plezier naar school, ze komen toe aan leren omdat er rekening gehouden wordt met de onderwijs- ondersteuningsbehoeften en de kinderen ontwikkelen nieuwe vaardigheden” Ludo Abbink van het Samenwerkingsverband PO vult daarop aan: “Elke vijf jaar bekijken we samen met SBO de Súdwester en de gemeente hoe het gaat met deze vorm van inclusief onderwijs en of we daar gezamenlijk achter kunnen blijven staan.”