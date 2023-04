Uniek in Friesland: Parkrun de Potten

SNEEK - Op 15 april is de aftrap van een wekelijks terugkerend sportevenement in Sneek bij De Potten, de zogenaamde Parkrun. Dit is een sociaal evenement voor jong en oud, sportief en niet sportief! Of je nu wandelt met de hond, rent, met je vereniging of met je kinderen, iedereen kan mee doen.

De Parkrun is elke zaterdag en begint altijd vanaf 9.00 uur. Vijf kilometer rond De Potten, wat ook wandelend prima te overzien is. De Parkrun is een wereldwijd concept en draait volledig op vrijwilligers omdat het helemaal gratis is. Het doel is ook om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen!

Volgens de initiatiefnemers is de Parkrun echt uniek en een meerwaarde voor Sneek en Friesland. Een mooie aftrap op 15 april met veel deelnemers zou dan ook geweldig zijn! Om een indruk te krijgen van de Parkrun. Zie het YouTube-filmpje van de organisatie.