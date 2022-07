SNEEK- Ultrasporter Stefan van der Pal is Sneek voorbij, de een na laatste stad op de route. Hij moet nog een kleine twintig kilometer voor hij in Leeuwarden aankomt. Vanmorgen zwom Van der Pal voor het kantoor van YingMedia langs. Een ‘supper’ begeleidde de zwemmer.

Hij is inmiddels vijf dagen bezig met het zwemmen van de Elfstedentocht. Volgens Jort van Zutphen van het team dat Van der Pal begeleidt, gaat hij vrijdag als een speer. "Het gaat goed, hij begon fantastisch vanuit Woudsend."

Hij heeft het wel wat koud, zegt hij. "Maar ik zeg dan maar tegen mezelf dat ik niet koud ben, dat ik me niet zo moet aanstellen", lacht Van der Pal. Hij is alweer een heel eind op weg naar Leeuwarden, hij is net langs het dorp Dearsum gezwommen.

"We ruiken de finish", zegt Silvio Theunissen van het begeleidende team. "We verzorgen hem goed, we geven hem goed te eten, steeds een ander smaakje, zo houden het moraal goed hoog. Dan komen we er wel."

Sneek

"Gisteravond hebben we goed gegeten en goed geslapen, en het gaat hartstikke goed." Van Zutphen ziet meer redenen voor optimisme: "Het is nu nog naar Sneek en dan naar Leeuwarden, dus dat is te overzien. En dit stuk zwemt hij wel vaker, hij kent dit", zei hij kort voordat Van der Pal de stad van de Waterpoort bereikte.

Longarts Wouter van Geffen van het MCL is ook onderdeel van het team dat Stefan van der Pal begeleidt bij zijn monstertocht. Hij leerde de ultrasporter toevallig kennen, vertelt hij. "Ik ken Stefan nu al een tijdje. Hij kreeg tijdens een training last van zijn longen en toen belde hij of ik mee wou denken over hoe nu verder."

Van Geffen heeft toen tests met hem gedaan en door extra medicijnen blijven zijn longen nu rustig genoeg om grote inspanning te verrichten.

"Ongelooflijk"

Hij heeft groot respect voor Van der Pal, maar noemt de Elfstedentriatlon niettemin een "onmenselijke" uitdaging. "Ongelooflijk als ik die beelden zie dat hij door de meren in de Zuidwesthoek zwemt. Het is bijna onbegrijpelijk dat hij dat kan, alleen maar diep respect."

Volgens hem zoekt Van der Pal met deze tocht de grenzen op van het menselijk kunnen. Daarom begeleidt het medisch team hem ook en geeft het adviezen. "We weten dat het kan, en het is uiteindelijk de keuze van Stefan en zijn vrouw. Ze zijn voorzichtig, of het ook gezond is waag ik te betwijfelen."

Van Geffen zegt dat de overgang vanuit het water naar de fiets nog wel eens zwaar kan worden. Hij wordt steeds vermoeider, maar ook zijn huid heeft er erg onder te lijden, zegt de dokter. "Het is nu vooral de kou en zijn huid die heel erg gehavend wordt."

"Bij die overstap zal het probleem zijn dat in een fietspak op een fiets moet zitten met een kwetsbare huid. Maar het allergrootste probleem is natuurlijk uitputting. "

Volg de tocht van Stefan van de Pal op de voet:

Voor het zwemmen: https://elfstedentriatlon-swim.legendstracking.com/

Voor het fietsen: https://elfstedentriatlon-bike.legendstracking.com/

Voor het hardlopen: https://elfstedentriatlon-run.legendstracking.com/

Met de Elfstedentriatlon wil de ultrasporter geld inzamelen voor Stichting Semmy, dat onderzoek doet naar hersenstamkanker bij kinderen.

Dat zijn huid last heeft van het water, ziet ook zijn vrouw Marianne Faber. "Fysiek is hij heel sterk. Hij heeft wel erg schaafplekken, dat smeren we goed in. Hij heeft er goed last van, maar hij bijt zich er doorheen."

Leeuwarden komt steeds dichterbij, maar het is niet duidelijk hoe laat hij daar aan zal komen, zegt Faber. "Als hij het koud krijgt en hij moet douchen, dan ben je zo weer een uur kwijt."

Bron: Omrop Fryslan