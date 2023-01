Ultimatum verlopen: volgende week vijfdaagse staking in streekvervoer

SNEEK- Er komt een landelijke staking van vijf dagen in het streekvervoer. Vakbond CNV had een ultimatum gestuurd naar werkgeversvereniging VWOV voor een betere cao, maar daar werd niet op gereageerd.

13.000 werknemers, met name buschauffeurs vallen onder deze cao. Het CNV eiste een 'stevige' loonsverhoging, een goede ouderenregeling en een aanpak tegen de hoge werkdruk.

Werkgeversvereniging VWOV liet eerder al weten dat het niet aan alle eisen kon voldoen. "Ons cao-voorstel is bovengemiddeld hoog", zei voorzitter Fred Kagie. "Dit is de grens van het haalbare. We vragen bonden met nadruk om hiervoor niet weg te lopen, maar om onze werknemers deze stappen te gunnen en te gaan voor rust in onze branche en zekerheid voor de reizigers."

Het voorstel van de werkgevers is voor het CNV nog niet voldoende. "Had er nog iets nieuws in dat voorstel gestaan, dan hadden we opnieuw een verkenning kunnen doen, maar daar was geen sprake van", zegt een woordvoerder van CNV.

Gevolgen voor Fryslân nog niet bekend

Een staking is daardoor onvermijdelijk. "We achten de kans niet groot dat de werkgevers alsnog in gesprek willen. Daarom kijken we nu met de collega's van FNV hoe we onze acties gaan inrichten."

De staking begint op maandag 6 februari. Welke gevolgen de staking precies heeft voor reizigers in onze provincie, is nog niet bekend.

Eerder deze maand was er ook al een staking in het streekvervoer, toen georganiseerd door vakbond FNV. Toen lag het bus- en treinverkeer van Arriva in onze provincie grotendeels stil.