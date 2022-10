Uitwisselingsprogramma Internationaal vmbo Sneek

SNEEK - Afgelopen week heeft Aeres Sneek bezoek gehad van Internationale gasten. Aeres Sneek doet mee aan een programma van Erasmus. Het Project heet "Save the nature, save your life". Ieder land heeft een eigen thema waar ze een uitwisselingsprogramma voor maakt. De volgende landen doen mee aan dit project: Italië, Spanje, Turkije en Roemenië. Van ieder land kwamen twee docenten en vier studenten naar Sneek.

Het thema wat Aeres Sneek uit moest werken was "Circulaire landbouw". Aeres Sneek is met deze groep naar een biologisch dynamisch boerenbedrijf in Lelystad geweest. De gasten hebben een dag meegedraaid met lessen op school en ze waren onder de indruk van het praktische onderwijs op Aeres.

Natuurlijk mocht een dag op de Floriade niet ontbreken. Hier hebben ze kennis mogen maken met de nieuwste innovaties op gebied van tuinbouw en landbouw. Donderdag was een ontspannen dag op Texel met o.a een bezoek bij Ecomare en op vrijdag hebben we de gasten weer uitgezwaaid.

In het voorjaar zijn Spanje en Turkije aan de beurt om een mooi programma te maken. Vorig jaar hebben we met docenten en leerlingen in het kader van dit project Italie en Roemenië bezocht. Dit was voor de docenten, maar zeker de leerlingen erg bijzonder om te leren van elkaar, verschillende culturen te ontdekken en te genieten van een heel andere omgeving. Aeres vmbo Sneek, een praktische wereldschool!