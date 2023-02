Uitwisseling Japanse school Amsterdam en De Oudvaart uit Sneek

Elk schooljaar wordt deze uitwisseling georganiseerd, en het was dit schooljaar weer een daverend succes! Op de Japanse school uit Amsterdam zitten allemaal kinderen van Japanse expats gezinnen. De gezinnen komen hier meestal maximaal drie jaar wonen. De ouders gaan werken in Nederland en nemen vaak de kinderen mee. Alle kinderen hebben recht op onderwijs, daarvoor heeft de Japanse overheid in veel landen een Japanse school opgericht. De kinderen krijgen hier onderwijs, zoals dat in Japan ook zou gaan. Als ze dan namelijk weer terug naar Japan gaan, kunnen ze meteen het lesprogramma meedoen.

Nederlandse les

De Japanse kinderen krijgen hier een beetje Nederlandse les, vooral lessen die te maken hebben met onze cultuur. Hoe komen de Japanse kinderen uit Amsterdam dan in Sneek terecht? Dit heeft te maken met de komst van het Japanse bedrijf YKK. Dit bedrijf is gevestigd in Sneek in 1964 en was het eerste Japanse bedrijf in heel Europa. De gezinnen die gingen werken in de YKK fabriek namen soms het gezin mee. De kinderen van deze gezinnen gingen naar scholen in Sneek, waaronder openbare basisschool De Oudvaart.

Uitwisseling

De Japanse school in Amsterdam bestond toen nog niet, deze is pas in 1979 geopend. De meeste Japanse kinderen zijn toen vertrokken naar de Japanse school in Amsterdam. En dit was het begin van de uitwisseling tussen de Japanse school Amsterdam en openbare basisschool De Oudvaart. De toenmalige leerkrachten van de Oudvaart zijn eens wezen kijken op de school in Amsterdam en dit is uitgemond in een tweedaagse uitwisseling.

Twee dagen gaan de Nederlandse kinderen naar Amsterdam en twee dagen komen de Japanse kinderen naar Sneek. En dit gaat al meer dan 30 jaar op deze manier. Dinsdag 7 februari 2023 was het dan eindelijk weer zover. De Japanse kinderen kwamen na drie jaar afwezigheid weer op bezoek in Sneek. Het coronavirus had de afgelopen jaren roet in het eten gegooid. De Japanse kinderen uit groep 8 en de kinderen van De Oudvaart uit groep 8 worden aan elkaar gekoppeld en gaan allerlei activiteiten doen om elkaar te leren kennen en vriendschappen te sluiten. Na de eerste schooldag gaan de Japanse bezoekers mee naar gezinnen van de leerlingen van groep 8.

Hagelslag

De Japanse kinderen blijven dus logeren bij leerlingen van De Oudvaart. Een leerling van De Oudvaart zegt: ‘’Het fantastische van deze uitwisseling is dat ze bij je thuis komen en dan ziet dat ze onze rituelen volgen, zoals hagelslag op brood doen.’’ De volgende dag komen de kinderen met zo veel bijzondere verhalen, maar ook de ouders en collega’s van de Oudvaart zijn dolenthousiast.

Verven in de stijl van Piet Mondriaan

De kinderen hebben samen allerlei activiteiten gedaan, zoals met de Elektrische shuttlebusjes van Duurzaam Vervoer Sneek door de stad Sneek gereden. Bowlen in bowlingcentrum De Stolp. Figuurzagen en verven in de stijl van Piet Mondriaan. Een leerling uit groep 8 van De Oudvaart vat de ervaring goed samen: "Het was heel leuk en er zijn zo veel nieuwe vriendschappen ontstaan. Er zijn zelfs kinderen die elkaars nummer hebben uitgewisseld. We gaan ze wel missen, maar deze ervaring pakken ze ons niet meer af!’’