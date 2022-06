Uitvaartverzorging J.Æ. de Boer & Zn. en Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek vieren het leven met bijzondere jubileumbijeenkomst

SNEEK- Uitvaartverzorging J.Æ. de Boer & Zn. en Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek vieren het leven. De Uitvaartverzorging bestaat een eeuw en het Uitvaartcentrum & Crematorium viert het tien jarig bestaan. Reden genoeg om bij stil te staan. Dat gebeurde vanmiddag met een bijzondere jubileumbijeenkomst in de prachtige tuin van het uitvaartcentrum aan de Harinxmalaan nummer 1 in Sneek.

Feest in de tuin van een uitvaartcentrum

Misschien een voor de hand liggende vraag ‘kan dat wel, een feest vieren in een tuin bij een uitvaartcentrum?’ Het antwoord van vader Alex en zoon Jan Marten de Boer is een volmondig ‘ja!’ met een uitroepteken. Geheel in de traditie van Hindoestanen die tijdens een uitvaart ook ‘het leven vieren’.

Bijzondere bijeenkomst

Het werd vanmiddag dan ook een bijzondere jubileumbijeenkomst in de Hof van Heden aan het Harinxamaland. De vele genodigden werden getrakteerd op een stijlvol programma, georganiseerd door Bram Nauta van PlusNauta. Bram Nauta interviewde Alex en Jan Marten de Boer, respectievelijk vierde en vijfde generatie van het familiebedrijf, op een boeiende manier. Dat vader en zoon de Boer het in hun genen hebben om een dergelijk specialistisch bedrijf te leiden werd wel duidelijk tijdens het interview. Beide heren hebben dienstbaarheid hoog in het vaandel staan, waarbij zij altijd goed luisteren naar de wensen van de nabestaanden en die indien mogelijk ook uitvoeren. "Het is al lang niet meer een kopje koffie of thee met een stukje cake", zo vertelde Alex de Boer.

Rode Beuk

Er werken tien mensen bij de uitvaarvaartverzorger en het uitvaartcentrum. De werknemers verrasten vanmorgen hun broodheren met een origineel cadeau: Een Rode Beuk.

“Een Rode Beuk werd vroeger aan het begin van een boerenerf gepland als teken van welvaart. Dat is wel symbolisch voor onze familieonderneming, want het gaat ons ook goed en daarom zijn wij er ook supertrots op en blij mee dat wij dit cadeau vanmorgen mochten ontvangen”, vertelde Alex de Boer tijdens het interview.

SWF-wethouder Bauke Dam van de gemeente Súdwest-Fryslân, die ook door Nauta werd geïnterviewd benadrukte nog maar weer eens hoe belangrijk familiebedrijven als die van De Boer voor de regio zijn.

Milo Berlijn

Als laatste kwam spreker, ondernemer en cabaretier Milo Berlijn aan het woord of beter ging de dialoog met het publiek aan. Weergaloos goed! Wat Berlijn vooral deed was de gasten een spiegel voorhouden. Zo ontstond er een ‘dat is inderdaad waar-gevoel’ en was de herkenning groot. Gastvrijheid, samenwerken en verbinden zijn juist in de uitvaartbranche heel belangrijk.

Dat de gasten een rode feestneus kregen uitgereikt maakte dit feest compleet en zeker niet ongepast op deze plaats.