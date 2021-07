Uitstel beslissing bruggen Uitwellingerga en Spannenburg

UITWELLINGERGA/SPANNENBURG- Eind vorig jaar heeft Rijswaterstaat aangegeven dat er medio 2021 meer duidelijkheid zou komen over de voorkeursoplossing voor de Friese bruggen Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga. Door een budgettekort voor het totale programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) fase 2, een landelijk budgettekort op instandhouding van de infrastructuur en de demissionaire status van het Kabinet is besloten om de beslissing over het voorkeursalternatief uit te stellen tot het najaar van 2021. In het najaar van 2021 vindt naar verwachting een heroverweging plaats in relatie tot de algehele financiële ruimte.