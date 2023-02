Uitslagen derde ronde districtsbreker noord

SNEEK-Naast ONS Sneek dat zich afgelopen zaterdag ten koste van vierde divisionist HZVV bij de laatste zestien voegde, kwam nog een aantal ploegen uit “it Heitelân” in de derde ronde van de districtsbeker noord in actie. Daarbij viel nog een verrassing te noteren, want het in de vierde divisie uitkomende Buitenpost werd nadat de wedstrijd in Harlingen in 2-2 eindigde, vanaf de strafschopstip door tweedeklasser Zeerobben uitgeschakeld.