Uitslag verkiezingen Wetterskip Fryslân bekend: één kandidaat met voorkeurstemmen gekozen

Daarna komt Water Natuurlijk met vier zetels. De fracties van het CDA, PvdA en FNP komen ieder in het bestuur met twee zetels. Eén zetel is er voor de VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en BVNL.

Van de elf partijen die meededen aan de verkiezingen, hebben negen partijen het algemeen bestuur gehaald. Lagere Lasten Burger en AWP zijn buiten de boot gevallen.

Het algemeen bestuur van het waterschap bestaat uit 25 leden. Daarvan zijn 21 gekozen voor de negen genoemde partijen. Eén kandidaat komt er met voorkeurstemmen in, dat is Trijntje Albada van de FNP. Ze stond derde op de lijst, maar kreeg 4.972 stemmen. Er waren 4.014 nodig voor een voorkeurszetel.

De verkiezing van Albada gaat ten koste van Bram Bonnema, die tweede op de lijst van de FNP stond.

Vier vaste zetels

Daarnaast zijn er nog vier vaste zetels: die worden niet gekozen, maar aangewezen door belangenorganisaties van landbouw en natuur (twee elk). De afgelopen periodes waren er nog zeven vaste zetels (drie voor landbouw, twee voor natuur, twee voor bedrijven), maar door een wetswijziging verdwijnen er drie.

De vier leden die de vaste zetels invullen, zijn inmiddels aangewezen door LTO Noord (landbouw) en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (natuur). Zij hebben Frank Jorna en Cees-Pieter van Burgsteden benoemd voor de landbouw en Jelle Arjaans en Klaas Zwart voor de natuur.

Zwart is voor de PvdA ook gekozen in Provinciale Staten, dus hij gaat waarschijnlijk zijn zetel waterschapsbestuur opgeven.

Súdwest-Fryslân het best vertegenwoordigd

De installatie van het nieuwe algemeen bestuur is woensdagavond 29 maart. De gemeente Súdwest-Fryslân is het beste vertegenwoordigd in het nieuwe bestuur, met acht leden. Daarna komt Waadhoeke met drie en dan Ooststellingwerf, Leeuwarden en Noardeast-Fryslân met ieder twee.

Bron: Omrop Fryslân