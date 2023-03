Uitslag Statenverkiezingen: monsterwinst BBB, hoogste opkomst sinds 1987

LEEUWARDEN- Met het bekendmaken van de laatste uitslagen is duidelijk dat BBB in alle Friese gemeenten de grootste geworden is. Bovendien bracht 65,5 procent van de Friezen woensdag zijn stem uit, dat is de hoogste opkomst sinds 1987.

Met 15 zetels stormt de BoerBurgerBeweging de Staten binnen. De partij die dit jaar voor het eerst meedeed aan de Statenverkiezingen pakt een grote winst. Door de winst leveren bijna alle partijen zetels in. JA'21 heeft ook wat te vieren: de partij komt met één zetel zit voor het eerst in de Staten in Fryslân.

Waar PvdA, GrienLinks en FNP stand wisten te houden, behoren CDA en FvD tot de grote verliezers. Het CDA gaat van acht naar vier zetels en Forum levert bijna alle zetels in: van de zes zetels blijft één over.

Het gebeurde niet eerder dat of CDA of PvdA niet de winst pakte in de provincie, maar met de uitslag van woensdag komt daar verandering in. Van de partijen die tot de eeuwwisseling het Friese politieke veld domineerde, blijft steeds minder over.

Opkomst

De opkomst bij deze verkiezingen waren ook duidelijk hoger. Uit onderzoek van Ipsos, in opdracht van NOS, blijkt dat ontevredenheid een van de belangrijkste redenen was dat een deel van de mensen nu wel ging stemmen. In 2019 was de opkomst voor Provinciale Statenverkiezingen 59,1 procent, dit keer was dat 65,5 procent.

Bekijk hier de opkomst voor verschillende verkiezingen de afgelopen 50 jaar. Klik hier als de grafiek niet goed in beeld komt.

Bron: www.omropfryslân.nl

Voorlopige uitslag gemeente Súdwest-Fryslân