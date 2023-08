Uitslag Sneekweek Koffietest 2023

Eerst even wat kanttekeningen:

Commissielid Rudy kreeg die dag al vroeg een boos telefoontje van Restauranthouder Harold van De Kajuit met de vraag waarom hij niet was geselecteerd was voor de test. Die vraag kwam natuurlijk veel te laat. En er was overigens ook geen taxi meer beschikbaar.

Fokke van Fokk’s Café was wel geselecteerd, maar had het veel te druk met het opbouwen van zijn Fokk’s Fuifje op de Prins Hendrikkade.

Irish Pub:

We werden heel charmant ontvangen door een hele lieve jongedame die niet precies wist wat de bedoeling was. Al vrij snel werd Jan van Omme opgetrommeld, die zich wèl goed had voorbereid. We kregen van Jan zelfs een 2e bakje met zelf gebakken koekjes er bij. Daarnaast nog een Joustra Beerenburg. Jan ondersteunde het gebeuren vocaal met wat sappige verhalen over zijn vakantie-avonturen.

Onder de Linden:

Het sterkste team van ODL stond al klaar en ontving ons met alle egards. Onder leiding van Wicher Wind werden er 3 soorten koffie geserveerd, waaronder een ‘advocaat’-koffie in de Sneker kleuren, aangevuld met een etagere van koekjes, chocola en badeendjes.

Ook een leuke gadget hadden de heren in petto: een Sneekweek zonnebril in de kleuren zwart-wit. De bediening was uitmuntend! Is bij een vorige koffietest wel eens anders geweest!!

Stan & Stacey:

Koffie? Nee…..

Maar wel een zeer enthousiaste en hartelijke ontvangst door Bert Altenburg.

In plaats van koffie een aantal blikjes ‘nul punt nul’ bier. Tevens werden er obers van de Walrus aangerukt die met een aantal schalen overheerlijke warme hapjes en Friese dúmkes aankwamen. Een blauw sjaaltje kregen we als leuke Sneekweek-gadget mee.

Opmerkelijk detail: Er was een klant in de winkel die, dat bleek later, bij de voorzitter van de jury, onze notaris, in de klas had gezeten. Ze hadden elkaar in 65 jaar al niet meer gezien. ’Mag ik wel Jaitie zeggen?’ vroeg ze op een hele lieve toon…… ‘U bent tenslotte notaris geworden’.

Vervolgens: ‘Dou wast froeger ok al sun mooi mantsje’….

Wat betreft de uitslag: Afgelopen nacht zijn wij als commissie tot de conclusie gekomen dat we, om de uitslag zo eerlijk mogelijk te laten lijken, de deelnemende bedrijven in aparte categorieën te beoordelen. Dat betekent dat we 3 winnaars hebben:

Winnaar in de categorie ‘Cafés’: De Irish Pub

Fokko: 45 punten

Rudy: 50 punten

Notaris: 55 punten

Winnaar in de categorie ‘Restaurants’: Onder de Linden

Fokko: 40 punten

Rudy: 55 punten

Notaris: 55 punten

Winnaar in de categorie ‘Illegale kroegen’: Stan & Stacey

Fokko: 55 punten

Rudy: 45 punten

Notaris: 50 punten

Was getekend: De Commissie