Uitslag bij Black Boys niet in verhouding met verhouding

Al vroeg in de wedstrijd deed zich één van de mogelijkheden voor, maar Mladen Dubravac schoot wild naast waar hij tijd en ruimte had om de bal goed klaar te leggen. Nadat de kleine doelman Jasper de Jong aan de andere kant bij een voorzet met de schrik vrijkwam, werd Elroy de Meer bij een vrije doortocht teruggefloten omdat hij bij de aanname hands had gemaakt. Diezelfde De Meer schoot even later uit een voorzet van Justin Wolfswinkel naast, al gebeurde dat wel met zijn chocoladebeen.

Niet veel later liet de ietwat warrig leidende arbiter bij een actie van De Meer waarbij de bal duidelijk over de achterlijn was, doorspelen, waarna aan de andere kant een schot werd gekraakt en de al genoemde Jasper de Jong na een voorzet vanaf links een behoorlijke mogelijkheid voor de thuisclub onschadelijk maakte. Nadat bij Black Boys linksback Dennis Kempen moest worden vervangen, claimde Elroy de Meer een strafschop, maar die claim was er één uit de categorie "je kan het proberen". De aanval liep echter door en via via belandde de bal uiteindelijk in de handen van de FFS-keeper. Die zag vervolgens dat Harry Terpstra na een actie een half metertje over schoot en dat het vizier van De Meer even later nog iets ruimer stond afgesteld.



Tolga Yilmaz vervulde zijn rol als spelverdeler met verve, maar bij het vervolg was Black Boys minder gelukkig. Zo werd De Meer na een prima pass teruggefloten en liep de bal na een actie van dezelfde speler achter. FFS kwam in die fase niet of nauwelijks in het stuk voor, maar kwam op slag van rust wel en tegen de verhouding in op voorsprong. Bij een diepe bal ging Giovanni Bleeker onder de bal door, waarna de spits van de thuisclub in de korte hoek raak prikte.



Na de wisseling van speelhelft was het beeld niet anders en opnieuw ontbrak bij zowel Black Boys als FFS in het laatste stadium de finesse. Zo verdween de bal bij een schot van de thuisclub richting Heerenveen en kopte de inmiddels ingevallen Yannick Lühoff nadat De Meer bijna de grabbelende sluitpost te snel af was, in kansrijke positie naast. Vervolgens kwam Black Boys met de schrik vrij toen de rechtsbuiten van de thuisclub bij een voorzet schrok en de bal via zijn borst bijna in het doel caramboleerde en doelman Jasper de Jong vervolgens bij een ingooi een merkwaardige act opvoerde.Diezelfde goalie hield even later een doorgebroken speler van scoren af en zag dat aan de andere kant een poging van Mosokolo Ramazani Dieudonne werd gekraakt.



Nadat een vrije trap van FFS naast de goal belandde, bood Jordi Albada de thuisclub met een met geel bestrafte overtreding een herkansing. Die eindigde in de zwarte muur, waarna diezelfde Albada zich op de achterlijn liet aftroeven. De bal werd vervolgens vanaf links weer voorgebracht, waarna het gespikkelde monster via de Black Boys-goalie tegen de touwen werd gewerkt (2-0).



​Die tegentreffer was onnodig en dat gold eigenlijk ook voor treffer nummer drie en wel om de simpele reden dat de als voorzet bedoelde bal verkeerd werd geraakt en onbedoeld over De Jong heen zeilde. De vierde treffer was daarentegen een beauty, want na een pass op rechts werd met een mooi en bedoeld stiftje de achilleshiel van doelman Jasper de Jong i.c. zijn lengte blootgelegd. Daarmee kreeg de wedstrijd "letztendlich" een einduitslag die zoals hiervoor al werd vermeld, absoluut niet representatief was voor het wedstrijdbeeld.

FFS - Black Boys 4-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 onbekende spelers (43.), 2-0 onbekende speler (78.), 3-0 onbekende speler (80.), 4-0 onbekende speler (84.)

Scheidsrechter: R. Wijnstra

​Gele kaart: Jordi Albada (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Jasper de Jong, Dennis Kempen (26. Robert-Jan Scheffer-60. Yannick Lühoff), Jordi Albada, Giovanni Bleeker, Justin Wolfswinkel, Mladen Dubravac, Tolga Yilmaz (73. Junior Fofana), Harry Terpstra, Msokolo Ramazani Diedonne, Elroy de Meer en Deeq Fahara

Bron: https://pengel.weebly.com/