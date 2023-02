Uitnodiging Informatieavond Evenementen organiseren

SNEEK- Na twee ‘coronajaren’ met veel beperkingen kunnen evenementen eindelijk weer doorgaan. In de gemeente Súdwest-Fryslân gaat het om honderden evenementen per jaar. Van bescheiden buurtbarbecues tot meerdaagse festivals met duizenden bezoekers.

Een evenement organiseren is soms best ingewikkeld. En daarbij moet je ook aan allerlei regels voldoen. Omdat het alweer even geleden is, praat de gemeente SWF jou graag bij.

Tijdens de avond op 15 februari krijg je informatie over de evenementenkalender, hoe je een vergunningsaanvraag doet, waarom een draaiboek zo belangrijk is en nog meer. Je bent van harte welkom!

Informatieavond

Wanneer: woensdag 15 februari

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Waar: Raadszaal Bestjoershûs (Marktstraat 1, Sneek)

Aanmelden: vergunningenapv@sudwestfryslan.nl (uiterlijk 13 februari)

Programma

19.30 uur: Inloop

20.00 uur: Opening wethouder Bauke Dam

20.05 uur: Toelichting op evenementenkalender en de noodzaak van een draaiboek

20.45 uur: Ruimte voor vragen

21.15 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje