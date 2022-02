Uitkomsten onderzoek verkeersprobleem Offingawier

OFFINGAWIER- Afgelopen week is er een belangrijk verkeersonderzoek van onderzoeksbureau Roelofs openbaar geworden over de verkeerssituatie in Offingawier en mogelijke oplossingen. Het verkeersprobleem hier sleept al heel wat jaren en is ook regelmatig in het nieuws geweest.

Filmpje met uitleg

Er is een filmpje gemaakt waarin u in iets meer dan 12 minuten een precies overzicht krijgt van het probleem en mogelijke oplossingen. U kunt dit filmpje zien op: https://youtu.be/3jvrGPkhvR8

In de beschrijving van het filmpje staat ook de link waarmee u het rapport kunt downloaden.

Komende dinsdagavond (15 februari) worden er vragen over gesteld in de vergadering van de commissie DSO van Súdwest Fryslân. Verkeerscommissie van Dorpsbelang Offingawier heeft de commissieleden een brief gestuurd met daarin het verzoek de oplossing met een verbindingsweg verder uit te gaan werken en indien mogelijk nog in deze raadsperiode dit in gang te zetten.

Samenvatting rapport:

Offingawier krijgt bijzonder veel verkeer te verwerken voor de kleine en smalle weg die door het dorp loopt. Veel ervan in de winter is sluipverkeer van Jirnsum naar Sneek en in de zomer komt er veel verkeer van recreatiegebied de Potten. Niet alleen is het bijzonder veel verkeer, ook rijdt het veel te hard en soms ronduit agressief. Nu wil recreatiegebied de Potten ook nog eens grootschalig uitbreiden en dus wil Offingawier eerst een oplossing.

Er zijn drie mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht.

- Allerlei afsluitingen van wegen om het sluipverkeer tegen te gaan.

- Een verbindingsweg waardoor het verkeer langs Offingawier gaat

- Verkeersremmende maatregelen in Offingawier.

Van elke uitkomst is berekend hoeveel verkeer het scheelt in Offingawier en hoeveel het kost.

De uitkomsten zijn dat:

- Afsluitingen van wegen leiden tot het verplaatsen van het probleem. Het rijdt dan simpelweg door andere dorpen heen die daar niet op berekend zijn. Sommige oplossingen zorgen voor bijna 2000 voertuigbewegingen per dag extra in andere dorpen die nu maar een paar honderd hebben. Dit is wel de goedkoopste oplossing maar Offingawier wil het probleem niet simpelweg verplaatsen. Dat zou niet goed zijn voor andere dorpen maar ook op de langere termijn nieuwe kosten opleveren. Het is met kosten tussen 150.000 en 410.000 euro wel de goedkoopste oplossing.

- Een verbindingsweg lost alle problemen gemakkelijk op. Het enige probleem daarmee is alleen dat de kosten 4,5 miljoen euro zijn.

- Verkeersremmende maatregelen in Offingawier maken qua hoeveelheid verkeer nauwelijks verschil in Offingawier en het heeft alsnog een prijskaartje van 1,6 miljoen euro.

Wat Offingawier nu vraagt

Al met al lijkt het Offingawier de beste oplossing een verbindingsweg te maken tussen de N354 en de weg achter Offingawier (Goaijengamieden).

Het is ook de vraag of het wel een optie is om het niet te doen. Uit het rapport komt ook duidelijk naar voren dat als het plan bij de Potten succesvol uitgewerkt wordt, het verkeer in Offingawier elke dag van de zomer een verkeersstroom zou moeten verwerken alsof het de Sneekweek is. Waarschijnlijk zou het verkeer daarmee ook regelmatig vast komen te staan, wat het slagen van de plannen bij de Potten daarom ook afhankelijk lijkt te maken van een oplossing in Offingawier.

In ieder geval kan Offingawier niet instemmen met nieuwe grootschalige plannen voor de Potten als niet eerst dit verkeersprobleem wordt opgelost. Het is nu al een onhoudbaar probleem en onacceptabel dat het probleem nog verder verergert met nieuwe plannen.

Offingawier hoopt dat de gemeenteraad begin maart zich zal uitspreken voor het starten van het uitwerken van een verbindingsweg. Natuurlijk is het niet zo simpel als een klap erop geven met de hamer en de weg komt er. Het zal zorgvuldig moeten gebeuren met oog voor alle belangen. Daarom is het wat Offingawier betreft belangrijk dat er meteen hiermee een begin wordt gemaakt!