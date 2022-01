Uitgeverij van der Meulen uit Sneek overgenomen

Via een management buy out heeft de verkoop plaatsgevonden van het bekende Sneker bedrijf. Daarmee is een einde gekomen aan de betrokkenheid van vier generaties Van der Meulen binnen dit bedrijf sinds 1880. De onderneming is landelijk bekend van de toeristische ansichtkaarten van plaatsen, eilanden en provincies met het bekende beeldmerk van een molentje op de achterzijde.

Grote klantenkring

Ging de eerste generatie nog op stap met een grote platencamera met glasnegatieven voor het maken van zwart-wit kaarten; tegenwoordig is alles digitaal en worden luchtopnamen gemaakt met een eigen drone. Naast de bekende ansichtkaarten omvat het assortiment tegenwoordig een brede range aan souvenirproducten en worden veel producten ingekocht in Azië.

De klantenkring omvat, naast vele retail- en recreatiebedrijven en ketens zoals Primera, Bruna, Roompot en Staatsbosbeheer. Er vindt export plaats naar Duitsland en België. Volgens de huidige eigenaar, Roland van der Meulen, vindt de verkoop op het juiste moment plaats aan twee medewerkers die expertise hebben van de recreatiemarkt.

Miranda Klompstra en Duco Lemke zijn al vele jaren werkzaam binnen de onderneming en hebben in de lastige covid jaren leidinggegeven aan de onderneming en deze gericht op verdere expansie. “Het voelt als een overdracht aan de volgende generatie Van der Meulen” aldus Roland van der Meulen.