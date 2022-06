Uitgesteld Geluk op Volkstuinencomplex Noorderhoek

SNEEK- Op woensdag 13 juli om 19.30 is een verhaal van het verhalenproject Uitgesteld geluk van Leeuwarden UNESCO City of Literature te beluisteren op het volkstuinencomplex van Nut en Genoegen in de Noorderhoek in Sneek. Christiaan Schotanusstraat 2A. Neem zelf een stoeltje mee! Zen Roorda leest daar het verhaal Wit paard van Joost de Vries voor, in het Nederlands. Na afloop kunt u het volkstuinencomplex bekijken en is er een hapje en een drankje.

Alle honderd dagen van cultureel programma Arcadia zorgt Leeuwarden UNESCO City of Literature met Uitgesteld geluk voor een nieuw, live voorgelezen verhaal op steeds een andere, paradijselijke plek in Fryslân. De rode draad: de zoektocht naar schoonheid na de pandemie.

Wat geeft ons moed, welke zaadjes planten we voor de toekomst? Honderd auteurs uit binnen- en buitenland schreven er een nieuw, kort verhaal over. Vijftien professionele vertellers lezen deze verhalen voor. In de tuin bij de Friezen thuis, op volkstuincomplexen, in tuinen van staten en stinzen en in pluk- en theetuinen. In het Nederlands, in het Frysk of in het Engels.

Inspiratiebron

Inspiratiebron is het veertiende-eeuwse meesterwerk van de Italiaanse dichter en geleerde Boccaccio: de Decamerone. Een verzameling van honderd verhalen, in tien dagen verteld door tien jonge mensen, op de vlucht voor de pest. Net als toen vertellen we elkaar ook nu verhalen om de tijd door te komen, om elkaar te vermaken, om te reflecteren op de ellende. Maar ook – en vooral – om weer een beetje schoonheid en geluk te vinden.

Het programma duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. De toegang is gratis en je hoeft je niet aan te melden. Meer info vind je op www.uitgesteldgeluk.nl.