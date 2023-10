Uitgebalanceerde selectie basis zege Friso Sneek op Draisma Dynamo

APELDOORN - Mocht je in Apeldoorn spreken van een topper in spe? Wel een klein beetje al na vier wedstrijden in de vaderlandse competitie want zowel de dames van Friso Sneek en Draisma Dynamo hadden drie wedstrijden achter elkaar gewonnen. Friso Sneek maakte echter een eind aan de zegereeks van de thuisploeg, want de formatie van Erik Reitsma liet de geelhemden met een 0-3 nederlaag in het stof bijten waarmee de Friezinnen weer de koppositie innemen.

Kladblok

Perfect glij-ijs moet Erik Reitsma met een knipoog gedacht hebben na het aanschouwen van het halve centre court in Apeldoorn, omdat zijn dames afgelopen woensdag niet in actie kwamen aangezien de vloer in de Sneker Sporthal dermate glad was dat zelfs menig schaatser hier bij wijze van een snelle rondetijd kon produceren. Reitsma moest even zijn kladblok erbij pakken en zich buigen over een kleine Sudoko, omdat Britt Schreurs en Anniek Siebring niet beschikbaar waren vanwege een blessure. “Geen reden om je zorgen over te maken”, sprak hij meteen. “Hoop dat ze snel weer inzetbaar zijn."

Goede vervangers

Het slagvaardige tweetal werd natuurlijk wel enigszins gemist, maar Annika de Goede en Pleun van der Pijl gaven aan dat zij uitermate goede vervangers zijn en vooral aanvallend het op de heupen kunnen hebben. De Goede is een leuke linkshandige speler en kan verrassend uithalen, terwijl de 1.96 meter lange Van der Pijl een knoeterharde smash in huis heeft.

Complimenten

Puzzelen dus aldus Erik Reitsma die Sjanet Wijnia niet in het liberoshirt hees, maar haar regelmatig inzette voor de passlijn. Geldou de Boer mocht het vuile werk opknappen in het bekende witte shirt en de razendsnelle De Boer toonde zich weer in topvorm. “Complimenten voor het hele team”, zei Reitsma na de in drie sets gewonnen partij. “Vooral aan Rosa Entius en Pleun van der Pijl in de diagonaal en Annika de Goede sterk in de diagonaal”, zo voegde hij toe.

Dezelfde opstelling

Het was voor Erik Reitsma vooraf ook even wennen in Apeldoorn. “We hebben tot dusver veel met dezelfde opstelling gespeeld. Nu kon dat niet maar dat we deze lastige uitwedstrijd ook winnen geeft extra vertrouwen”.

Bovenliggende partij

Aanvallend was Friso Sneek de bovenliggende partij met een plus van tien. Rosa Entius hamerde 12 punten voor de Snekers binnen met Dagmar Mourits van de ploeg van Arjan Schimmel met eveneens 12 succesvolle treffers in haar kielzog . Via de setstanden 22-25, 20-25 en 26-28 op het scorebord en met een matchpoint op 23-24 voor Sneek en een setpoint voor Dynamo op 26-25 ging de winst mee in de tas van Reitsma en zijn speelsters die met een gerust hart pagina 660 van Teletekst kunnen aanzetten.

Bron: VC Sneek