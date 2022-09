Popkoor Bar & Boos uit Sneek, 12 jaar geleden opgericht in Goënge, bijt daarna de spits af. Johan Velthuis is de enthousiaste begeleider van dit koor die zowel Engelse, Nederlandse als Fryske liederen zal laten horen.Vervolgens kunnen we swingen op de sfeerband Schwung. Linde, Teun en Symon staan garant voor muzikale enthousiasme. ‘We zijn pas tevreden als jullie dat zijn!’.

Afsluitend Ernst Langhout uit Gauw

Ernst Langhout is een Friese muzikant die vooral akoestische folk speelt. Bekend van de jaren 70 bands Haggis, Visitor en Manacle Trust.

In de kerk van Goënga is een expositie van Jentje Fekkes uit Koudum. Fekkes is de laatste jaren opzoek gegaan naar meer diepte in vereenvoudiging van de uitbeelding waarin kleur, vlak en lijn, vaak in contrast, een belangrijke rol spelen.

Welkom bij het Uitfestival Goënga 11 september 15.00- 17.30 kaatsveld Goënga.