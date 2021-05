Uitdagende Global Games, voor en door studenten

SNEEK- Oude sportschoenen, ploeteren in de touwen, mooie spullen van versleten kleding, een joekel van een zeilboot op volle zee, spannende games… Wat heeft dat allemaal met elkaar te maken? De link met Global Goals, die belangrijk zijn in het onderwijs van het Friesland College. En: alles komt aan bod in de finale van Global Games op woensdag 26 mei, online vanaf 15.30 uur!

Global Games zijn opgezet voor en door studenten van het Friesland College. De school besteedt in het onderwijs veel aandacht aan de Global Goals, waarin de Verenigde Naties hebben vastgelegd hoe we samen kunnen werken aan een betere wereld. Inzet: studenten opleiden tot praktische wereldburgers. Wat er dan mogelijk is, lieten jongeren van het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) in 2019 zien in festival Global Land. Dat gaat nu niet. Maar de Global Games zijn een mooi alternatief. En alle FC-studenten kunnen meedoen.

Van alles

Wat gaat er gebeuren? In een uur komt online van alles voorbij… Een reportage van de Expeditie Global Games bijvoorbeeld, waarin studenten van de School voor Commercie en Dienstverlening de strijd aangingen in een uitdagende hindernisbaan met fysieke en mentale opdrachten. Wie was de winnaar? Dat wordt bekend in de finale. Wat leverde de CIOS-actie op, om oude sportschoenen in te leveren voor recycling? D’Drive-studenten gebruikten oude materialen om er zelf iets nieuws en hips van te maken.

Studenten van Techniek en Technologie maakten spannende games, waarin de Global Goals het belangrijke thema zijn. Bijzonder is zeker de presentatie van Sea Lab - Come On Board, waarin twintig FC-studenten de kans krijgen om op tallship Bark Europa in zeven dagen op volle zee te zeilen én te werken aan hun persoonlijke vaardigheden. Wie gaan mee? Alle FC-studenten waren uitgenodigd om een motivatie in te sturen en de ‘gelukkigen’ zijn inmiddels bekend. Ook dat is te zien.

Verder is er muziek, zijn er prijzen te verdelen, games te spelen en veel meer… Alle reden dus om op woensdag 26 mei vanaf 15.30 uur zeker te kijken naar

www.invloedstudenten.nl/finale/