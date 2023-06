Uitbreiding woonwagenlocatie Sneek

SNEEK - De woonwagenlocatie aan de Johan Willem Frisostraat in Sneek wordt uitgebreid met 14 standplaatsen. Bewoners van de woonwagenlocatie hebben zelf het initiatief genomen voor de tweede fase. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft vervolgens een haalbaarheidsonderzoek gedaan waaruit is gebleken dat de plannen mogelijk zijn.

Specifieke woonvorm

De meeste mensen die op een woonwagenlocatie opgroeien, willen daar blijven wonen. Wethouder Michel Rietman begrijpt dat en is te spreken over deze stap: “We zijn al langer in gesprek met de bewoners van de locatie en zien de noodzaak voor uitbreiding. Vanwege een gebrek aan woonwagenstandplaatsen gaan mensen noodgedwongen ergens anders wonen, maar ze geven aan daar niet gelukkig te zijn. Met deze stap komt er voor hen na een lange tijd duidelijkheid.”

Locatie

Om de tweede fase mogelijk te maken heeft de gemeente een perceel aan de noordkant van de huidige locatie aangekocht. Deze locatie heeft de voorkeur ten opzicht van het eerder besproken parkeerterrein aan de Alexanderstraat vanwege de ligging (direct naast de bestaande locatie) en vanwege geluidsnormen.

Het college heeft de ambitie om voor elke doelgroep woningen te bouwen. “Er zijn geen duidelijke richtlijnen voor woonwagenstandplaatsen, maar wij willen iedere doelgroep in hun behoefte voorzien. Dit is zó’n specifieke woonvorm, daar zijn geen alternatieven voor. Het is mooi dat we nu samen met de bewoners tot een oplossing komen.”

Vervolg

De gemeenteraad neemt op 20 juli 2023 een besluit over de definitieve aankoop van de grond. Daarna kan de ruimtelijke procedure worden opgestart. Naar verwachting kan halverwege 2024 gestart worden met de realisatie van de woonwagenlocatie.