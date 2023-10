Uitbreiding Jopie Huisman Museum forse stap dichterbij: 600.000 euro van VriendenLoterij voor museale vernieuwing

WORKUM- Een onverwachte verrassing voor het Jopie Huisman Museum in Workum. Op Jopie’s verjaardag ontving directeur Peter Miedema een cheque ter waarde van 600.000 euro van de VriendenLoterij voor de uitbreiding van het museum. Met een nieuwe tentoonstellingszaal in het buurpand kan het museum meer tentoonstellingen programmeren en zo een breder publiek aanspreken.

Jonne Arnoldussen, managing director VriendenLoterij: "Het is fantastisch dat we, dankzij onze deelnemers, een museum als het Jopie Huisman Museum kunnen helpen bij het grijpen van dit soort unieke kansen. Bovendien betekent een uitbreiding van het museum ook dat er in de provincie Friesland meer mogelijkheden komen voor aansprekende tentoonstellingen die een groot publiek trekken, als aanvulling op het prachtige werk van Jopie."

Uitbreiding museum

Het Jopie Huisman Museum in Elfstedenstad Workum huisvest de collectie van voddenboer, verhalenverteller én autodidacte kunstenaar Jopie Huisman. Jopie geeft in zijn werk de authentieke sfeer weer van het twintigste-eeuwse plattelandsleven in het noorden van Nederland. Duurzaamheid, mededogen en liefde voor de natuur zijn terugkerende thema’s. Onlangs kreeg het museum een bijzondere kans: het naastgelegen pand kon worden aangekocht. Door de aanvullende ruimte ontstaat een twee keer zo grote tentoonstellingsruimte met een mooie verbinding met het museum.

134,8 miljoen euro voor cultuur en welzijn in Nederland

De VriendenLoterij viert wat het leven mooi maakt: onze verbondenheid met anderen en met onze kunst en cultuur. Dankzij 1,1 miljoen deelnemers kon de VriendenLoterij over 2022 opgeteld een bedrag van € 134,8 miljoen schenken aan 57 culturele partners en meer dan 3.500 clubs en verenigingen.