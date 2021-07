UIT Festival SWF ‘Yn Ferbining’ op 13 locaties

SNEEK- Het nieuwe culturele seizoen 2021-2022 in de gemeente Súdwest-Fryslân wordt zaterdag 11 september afgetrapt met het UIT Festival Súdwest-Fryslân. In maar liefst dertien dorpen en steden zijn er optredens van muzikanten, dansers, theatermakers, beeldend kunstenaars en andere artiesten uit de buurt en openen de plaatselijke culturele aanbieders hun deuren. De opzet verschilt per locatie, waarbij de programmering wordt verzorgd door lokale organisaties.