UIT Festival SWF ‘Yn Ferbining’ op 13 locaties

SNEEK- Het nieuwe culturele seizoen 2021-2022 in de gemeente Súdwest-Fryslân wordt zaterdag 11 september afgetrapt met het UIT Festival Súdwest-Fryslân. In maar liefst dertien dorpen en steden zijn er optredens van muzikanten, dansers, theatermakers, beeldend kunstenaars en andere artiesten uit de buurt en openen de plaatselijke culturele aanbieders hun deuren. De opzet verschilt per locatie, waarbij de programmering wordt verzorgd door lokale organisaties.

Het thema van het UIT Festival Súdwest-Fryslân 2021 is ‘Yn Ferbining’ De deelnemende dorpen en steden zijn: Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Heeg, Hindeloopen, IJlst, Kimswerd, Koudum, Oudega/Sanfirden, Sneek, Wommels, Workum en Woudsend. De opening van het festival vindt zaterdag 11 september om 12.45 uur plaats in IJlst, waarbij alle kernen online verbonden zijn dus aanwezig zijn.

Op het programma staan onder meer markten met culturele aanbieders, professioneel straattheater, dansprojecten, poëziebomen en een groot aantal muziekoptredens. Sommige dorpen en steden hebben ook een avondprogramma met muziek en theater. Overkoepelend is er een kinderroute; kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen op alle plaatsen van het festival meedoen aan verschillende activiteiten.

13 locaties

Tot vorig jaar vond het jaarlijkse UIT Festival van Súdwest-Fryslân plaats in Sneek. In 2020 is in gekozen voor een gespreide opzet met op verschillende plaatsen in de gemeente cultuurroutes langs onder meer galeries en musea, vol met aanbieders en optredens. Dit culturele buffet smaakte naar meer. In 2020 deden zeven dorpen en steden mee, dat aantal is bijna verdubbeld.

De overkoepelende organisatie is in handen van het Cultuurplein Súdwest-Fryslân. Hoofdsponsor is het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.Meer informatie staat binnenkort op uitfestivalswf.nl. Kunstenaars of cultuuraanbieders kunnen zich nog aanmelden.