UIT Festival SWF toont sterk cultureel klimaat gemeente Súdwest-Fryslân

SNEEK-Het UIT Festival SWF was zaterdag 11 september de grote cultuurverbinder in Súdwest-Fryslân. Met optredens, marktkraampjes en tal van andere activiteiten in twaalf dorpen en steden (vijf meer dan in 2020) was overal in de gemeente van alles te beleven. Plaatselijke comités in de kernen hadden een uniek programma samengesteld met optredens van onder meer muzikanten, dansers en beeldend kunstenaars. Verder waren er veel cultuuraanbieders van de partij, zoals musea, ateliers en galeries. Het thema dit jaar was ‘Yn Ferbynding’.

Het UIT Festival SWF, de aftrap van het nieuwe culturele seizoen in Súdwest-Fryslân, vond plaats in Blauwhuis/Westhem/Greonterp, Bolsward, Goënga, Hindeloopen, IJlst, Kimswerd, Koudum, Oudega/Idzega/Sandfirden, Sneek, Wommels, Workum en Woudsend. De opzet verschilde per locatie. Sommige comités hadden loop-, fiets- en vaarroutes langs hun activiteiten uitgestippeld. Op andere plekken concentreerde het festival zich juist op één locatie. Vrijwel overal begon het UIT Festival SWF om 13.00 uur en duurden de activiteiten tot 17.30 uur. In Oudega werd ’s avonds de uitverkochte theatervoorstelling ‘De Aldegeaster Skilderijen’ opgevoerd, de enige activiteit van het festival met een kaartverkoop. Zondag kan in Workum nog worden deelgenomen aan enkele activiteiten.

Gevarieerd programma

Rond de dertienduizend bezoekers in totaal genoten in de twaalf locaties van een gevarieerd programma voor alle leeftijden. Zo waren er concerten van bandjes, koren, orkesten, ensembles en andere muzikanten, dansoptredens, rondvaarten, verhalenvertellers, exposities van foto’s, tekeningen en schilderijen, wandelingen, poëzievoordrachten, een boerenstreekmarkt en kraampjes van uiteenlopende cultuuraanbieders. Op een aantal locaties werd genoten van professioneel straattheater, zoals in Sneek (MIG Straaljager), Hindeloopen (Sisters of Soap), Wommels (Big Birds), Kimswerd (Hartenprin6 en Lakei) en Blauwhuis (Eye Puppets).

Kinderroute

Voor kinderen was er een route met leuke opdrachten. Allerlei cultuuraanbieders hadden in de kernen bijna veertig verschillende opdrachten klaarliggen. Kinderen konden bijvoorbeeld leren programmeren op de computer, meedoen aan speurtochten, boatsjes timmerje, instrumenten bespelen, kennis maken met yoga en boetseren.

Opening door de burgemeester

Burgemeester Jannewietske de Vries verrichtte om 13.00 uur de officiële opening in Goënga. Dat het festival sinds vorig jaar niet meer op één, maar meerdere plekken in de gemeente plaatsvindt, juicht ze toe. “Want cultuur houdt zich niet aan grenzen. Overal waar mensen wonen, wil je genieten van cultuur.” Velen hebben cultuur in coronatijd erg gemist, aldus de burgemeester vlak voor het doorknippen van het festivallint. “Dus is het mooi dat we nu weer los kunnen. Cultuur hebben we allemaal nodig.” Burgemeester De Vries bezocht in Goënga de expositie ‘Kunst of Troep’. Leerlingen van Mienskipsskoalle De Legeaën in Sijbrandaburen hadden creaties gemaakt van lokaal afval.

De overkoepelende organisatie van het UIT Festival SWF is in handen van het Cultuurplein Súdwest-Fryslân. Hoofdsponsor is het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.

Tevreden projectleider

Projectleider Manon Talman kijkt terug op een geslaagd festival. “De betrokkenheid in de deelnemende dorpen en steden was erg groot. De comités hebben mooie programma’s gemaakt met hun lokale sterren. Dat maakte het overal de moeite waard om het festival te bezoeken. Het toont ook aan dat we een sterk cultureel klimaat in Súdwest-Fryslân hebben.” Talman is ook tevreden over de opkomst, die met vijf locaties meer een stuk hoger lag dan in 2020. “Het was overal erg gezellig. Voor volgend jaar zie ik zeker mogelijkheden voor verdere groei.”