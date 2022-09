UIT Festival Súdwest-Fryslân: Nieuw cultureel seizoen

SNEEK- Het nieuwe culturele seizoen 2022-2023 in de gemeente Súdwest-Fryslân is vandaag afgetrapt met het UIT Festival Súdwest-Fryslân.

In maar liefst dertien dorpen en steden zijn en waren er optredens van muzikanten, dansers, theatermakers, beeldend kunstenaars en andere artiesten uit de buurt en openen de plaatselijke culturele aanbieders hun deuren. De opzet verschilde per locatie, waarbij de programmering wordt/werd verzorgd door lokale organisaties. Verder was het vandaag Open Monumentendag. Ook vanavond en morgen zijn er nog tal van activiteiten. Zie hieronder:

Blauwhuis/Westhem/Greonterp

– Tentoonstelling ‘150 jaar Kerkwijding’

– Documentaire en rondleiding in Sint Vituskerk

– Fiets- en wandelroute door Blauhúster Puollen en natuurgebied De Ryp

– Openluchtviering en vrijwilligersfeest in Blauwhuister Pastorietuin

– Terras op Kerkplein

Bolsward

– Activiteiten in het Julianapark: muziekoptredens, straattheateracts, filmtent, workshops, kramen van Bolswarder verenigingen, kinderschmink, silent disco, vitale leefstijl-aanbieders

Goënga

– Optredens op het kaatsveld: popkoor Bar en Boos, de band Schwung met Linde, Teun en Symon, smarlappenkoor De Snikkende Snitsers en folk van Ernst Langhout (zondag)

– Emmerdrumworkshop (zondag)

Hindeloopen

– Stadswandelingen met een professionele gids in Hindelooper klederdracht langs bijzondere locaties met onderweg optredens en boeiende verhalen

IJlst

– Kinderprogramma bij Houtmuseum IJlst (o.a. gereedschap timmeren en stoommachine)

– Muziekbeurs met verkoop en ruil van muziekinstrumenten, platen en cd’s

– Muziekoptredens bij It Podium

– Rondvaarten

Koudum

– Kinderspellen naast muziekpodium Centrium

– Kinderroute langs galeries en het nieuwe monument aan de haven

– Muziekoptredens op het Centrium (onder anderen Jack Bottleneck)

– Optocht met creaties van buurtschappen en andere groepen

Makkum

– Zeemansliederen en wereldmuziek door de 4Tuoze Matroze

Oudega/Idzega/Sandfirden

– Avondvoorstelling met (kinder)koor, fanfare, bands en solisten

Sneek

– Muziek-, dans- en musicaloptredens, kinderopdrachten, kramen van cultuuraanbieders en horeca langs de Westersingel en Kerkgracht

– Popmuziek op een ponton in Kerkgracht

– Voorstellingen van het Overmorgen-festival in Theater Sneek

– Grachtenconcert (zondag)

Witmarsum/Pingjum

– Open huis van kerken in Witmarsum en Pingjum

– Streekmarkt met biologische en regionale producten

– Schilderen in de tent

– Kunstauto Murk

– Muziekoptredens (onder meer concert in de Koepelkerk van Witmarsum met de Oekraïense accordeonist Oleg Lysenko, Fanfare Nij Libben en het koor Scheppingsgave)

– Wandelroutes over de Gulden Halsbân en/of door Witmarsum en Pingjum

– Presentatie boek ‘Van oergraan tot Mennobrood’

Wommels

– Optredens van de Freulesjongers, harmonieorkest Euphonia, het koor Sjong! en jeugdorkest

On the Move

Workum

– Film ‘Oer it Wetter’ bekijken vanaf een boot of de wal, in de Stedspollehaven (vrijdag)

– Step-, fiets-, vaar-, wandelroutes langs gebouwen en optredens met gids (ook zondag)

– Dwaalroute bij de Merk met monumentale gebouwen, ateliers en een concert

– Optreden Scaramouche

– Kinderplein

Woudsend

– Monumentenroute met kunst en creativiteit

– Open huis van molens, kerken en oudheidkamer De Parel

– Muziekoptredens

– Boerenmarkt

– Varen met verhalen

– Terrassen

