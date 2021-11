Ubbo 1e nieuwe Prins Carnaval & Jeugdprinses Djenna 1e van de Oeletoeters

DRABBELTERP- Op vrijdagavond 5 november 2021, om 11 over 10, is onder grote belangstelling van vele nieuwsgierige Sneekers de Nieuwe Hoogheid van Carnavalsvereniging de Oeletoeters gepresenteerd. Ubbo de Boer is dit jaar de Prins Carnaval van Drabbelterp. Hij wordt daarbij ondersteund door zijn Secondanten Jan Douwe (Gorter) en Pieter (Kamminga)

Het carnaval is niet vreemd voor Prins Ubbo 1e, hij was in 2018 secondant bij Prins Wietze 1e en sloot zich daarna aan bij de Raad van Elf. Secondant Jan-Douwe is al jaren een flitsende verschijning bij de vereniging als hoffotograaf. Secondant Pieter heeft binnen het carnaval nog weinig ervaring, maar tijd om te wennen had hij niet nodig.

Jeugdhof

Ook het Jeugdhof kreeg een nieuwe Hoogheid. Jeugdprinses Djenna 1e mag samen met Hofdame Lieke ( Althuisius ) en Secondant Jay ( Feenstra ) de scepter zwaaien bij het zeer actieve Jeugdhof. Djenna van der Werf is een vertrouwd gezicht bij carnaval, zij is al van jongs af aan lid van de vereniging en gaat graag mee in het feestgedruis van het carnaval en is dan ook heel trots dat zij nu als jeugdprinses mag uitkomen voor de vereniging!

Carnavalsvereniging de Oeletoeters zijn heel blij met de nieuwe Hoogheden en hun gevolg. Dit enthousiaste team zal borg staan voor tal van activiteiten die de Oeletoeters organiseren bij scholen, verzorgingshuizen, de Carnavalsmis en de Carnavalsoptocht.

Wees welkom en voel u thuis bij deze prachtige vereniging!



Voor meer informatie: www.oeletoeters.nl en facebook: C.V. De Oeletoeters.