U hoeft toch niet meer leren te fietsen?

De Fietsersbond organiseert samen met het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân en de gemeente een Fiets Totaaldag.

Wanneer: maandag 25 oktober 2021

Locatie: St. Martinushuis Harinxmakade 12 Sneek

Tijd: van 9:30 tot 15:30 uur

Inclusief lunch

Deelname is gratis

Aanmelden via doortrappen@fietsersbond.nl (vóór donderdag 21 oktober)

Wat kun je tijdens de Fiets Totaaldag verwachten?

Twee docenten van de Fietsersbond verzorgen een presentatie over veiligheid, over kleding en verkeersregels. Vervolgens fiets je onder leiding van de twee docenten een korte knooppuntenroute (ook te doen als je geen e-bike hebt). Na terugkomst biedt de Fietsersbond je een eenvoudige lunch aan. In een middagpresentatie is er aandacht voor het afstellen van de fiets, pech-voorbereiding en veilig fietsen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden (ook de lunch is gratis). Aanmelden is verplicht. Aanmelden doe je door een e-mailbericht te sturen aan doortrappen@fietsersbond.nl vóór 21 oktober 2021.