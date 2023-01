TWT helpt meer mensen naar een gezonde leefstijl

Sneek - Train with Thomaske komt met twee nieuwe diensten om een bredere doelgroep te helpen naar een gezonde leefstijl. Krachttraining voor jongeren 13-17 jaar & prikkelarm sporten. Meer informatie of aanmelden? Klik op onderstaande links naar de website. Krachttraining voor Jongeren 13-17 jaar Op jonge leeftijd goed leren bewegen is ontzettend belangrijk voor als jezelf de sportschool in gaat.

Een goede basis zorgt voor minder blessures op latere leeftijd. Daarnaast kan krachttraining helpen bij het verbeteren van prestaties in andere sporten zoals voetbal, hockey of turnen. Krachttraining kan zorgen voor meer zelfvertrouwen en zorgt voor een betere fysieke houding. Jouw techniek en gezondheid is belangrijk voor ons! Jij staat centraal in de begeleiding, leer op een verantwoorde manier trainen. Samen met leeftijdsgenoten ga jij in 12 weken de basis leggen voor een fundamenteel lichaam.

Een trainingsprogramma waar jij je rest van je leven baat bij hebt! Aanmelden of meer informatie op: https://www.trainwiththomaske.com/diensten/krachttraining-voor-jongeren/

Prikkelarm sporten Geluiden, kleuren, geuren, drukte…overal en altijd zijn prikkels. Je kan niet veel prikkels verwerken, alles kost je energie… Maar, je wil wel heel graag aan je gezondheid werken. Weer zelfvertrouwen krijgen van je lichaam, je sterk en fit voelen. Een sportschool is te druk, te massaal en te luid. Dit maakt het moeilijk voor je om in beweging te komen en te blijven. Daar brengt Train with Thomaske verandering in. Train with Thomaske biedt in de middaguren een aangepast lesprogramma aan.

Een programma speciaal voor iedereen die wegens overprikkeling niet terecht kan in een reguliere sportschool. Aanmelden of meer informatie op: https://www.trainwiththomaske.com/diensten/prikkelarm-sporten/