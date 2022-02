Twintigtal woningen ontruimd in Sneek

SNEEK - De Friese brandweer heeft het druk in Sneek, met name in de wijk Lemmerweg Oost is er door de zware storm veel schade aan woningen en zijn er woningen ontruimd.

Van een flat in de Hein Doekesstraat is een zijgevel grotendeels ingestort. Een aantal appartementen zijn ontruimd. Ook zijn er woningen ontruimd in de Pieter Sikkesstraat vanwege loszittend dakleer. Datzelfde dakleer leek weer andere woningen te bedreigen in Liaukemastraat en ook daar zijn vanwege de toenemende wind uit voorzorg woningen ontruimd. De straat is afgesloten en zodra de wind weer wat afneemt kan een hoogwerker ingezet worden.