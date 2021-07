Tweetalige bloemlezing uit 20 jaar poëzie van Abe de Vries

Ik haw myn kobist fêstbûn oan in appelbeam /

Ik bond mijn koe vast aan een appelboom

De bundel brengt 45 Friese gedichten uit zijn eerder verschenen tien bundels; de tiende, Blaumelly, zag eind 2020 het licht bij uitgeverij DeRyp. Met de uitgave staat de uitgeverij stil bij het twintigjarig schrijversjubileum van Abe de Vries in 2021. Bijzonder aan de nieuwe bundel is ook dat de gedichten zijn vertaald in het Nederlands door De Vries zelf, met inbreng van Friduwih Riemersma.

De presentatie van de bundel vindt ’s avonds plaats om 19.30 uur in de Vermaning (Doopsgezinde Kerk) aan het Noord te Workum. Speciaal voor deze presentatie komt violist Tim de Vries, Abe’s oudste zoon, over uit Wenen om enkele solostukken te spelen: een sonate van Bach, de Danse rustique van Ysaÿe en de Chaconne van Bach.

Abe de Vries (1965, Wijnaldum) schrijft sinds 2001 Friese poëzie, recensies, interviews, essays en studies over Friese literatuur en cultuur. In het dagelijks leven is hij eindredacteur bij het Friesch Dagblad. In 2005 kreeg hij voor zijn tweede dichtbundel In waarm wek altyd (2004) de Gysbert Japicxprijs. Hij woont in Oudebildtzijl.