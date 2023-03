Tweeënhalf uur wachten om te mogen stemmen

Sommige stembureaus gingen te laat open en voor mensen met een bepreking was het soms lastig stemmen vanwege de toegankelijkheid. Op andere plaatsen was weer te weinig licht, zowel in het stemhok als 's avonds op het parkeerterrein.

Verder waren er stembureaus die niet berekend waren op de hoge opkomst. Lange wachtrijen, overvolle stembussen of te weinig stemformulieren. Maar het meest opmerkelijke was wel de extreem lange wachttijd voor een stemmer die naar MFC It Harspit in Oppenhuizen moest. Oorzaak was de 2,5 uur durende storing van de brug in Uitwellingerga "Lange reistijd naar stembureau", was de droge conclusie.