Tweede zonnedak Energie Coöperatie Folsgare

FOLSGARE- Op vrijdag 29 april heeft wethouder Erik Faber het tweede zonnedak geopend van Energie Coöperatie Folsgare. Dit zonnedak bevindt zich op het staldak van de Thaborhoeve in Tirns.

De eigenaren van de Thaborhoeve hebben gebruik gemaakt van de regeling SamenZONderasbest. Dat betekent dat het asbest van het dak is verwijderd en vervangen is door nieuwe materialen, met daar bovenop ruim 200 zonnepanelen. Deze hoeveelheid zonnepanelen is voldoende voor 30 huishoudens.

De coöperatie heeft nu over beide projecten 30 leden uit Folsgare en omgeving. Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde postcoderoosregeling. De postcode waar het zonnedak is gevestigd staat centraal. Bewoners uit postcodes die daaraan grenzen kunnen meedoen.