Tweede thuisduel Friso Sneek in finale play-offs

SNEEK- Komende zaterdag in de Sneker Sporthal het tweede thuisduel van de dames van Friso Sneek tegen VV Utrecht in the best of five in de finale van de play-offs. De balans tussen beide teams is in balans na twee gespeelde partijen: zowel Friso Sneek als VV Utrecht wisten hun thuiswedstrijd in winst om te zetten.