Tweede plek voor Geart Jorritsma Klap tot Klaploop in Stadskanaal

STADSKANAAL- Hardloper Geart Jorritsma uit Sneek heeft gisteren een keurige tweede plek behaald in de Klap tot Klaploop in Stadskanaal.

“Het was 10 kilometer rechtdoor met de steeds verder weglopende rug van Danny Koppelman als uitzicht”, aldus de Sneker topatleet. “Het was een zware wedstrijd, vanaf de eerste kilometer moeizaam, maar wel nog een behoorlijk tempo kunnen lopen. Weer 30 seconden sneller dan in Drachten. Nu snel herstellen voor de Cascaderun komende zondag.”