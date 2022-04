Tweede inspirerende stadswandeling gelanceerd: ontdek Stavoren

STAVOREN- VVV Waterland van Friesland lanceerde vandaag de tweede Elfstedenwandeling van de regio. Dit keer worden toeristen én inwoners van Zuidwest Friesland geïnspireerd om te wandelen door Stavoren. De stadswandeling door Starum, zoals we in het Fries zeggen, werd donderdag 7 april overhandigd aan Mart de Haan, treinmachinist bij Arriva. Hij geniet regelmatig van het prachtige uitzicht op de stad Stavoren. Of is de naam nu Staveren? De nieuwe stadswandeling maakt het de deelnemers allemaal duidelijk.

De stadswandeling door Stavoren is een overzichtelijke en handzame route die elke wandelaar op een avontuurlijke reis meeneemt door de historische Elfstedenstad aan het IJsselmeer. De wandeling laat Stavoren op een heel andere manier zien. De stadswandeling laat namelijk elke wandelaar met andere ogen om zich heen kijken. Zo worden geheimen prijsgegeven en schatten getoond. “Je wandelt als het ware door het levensverhaal van deze voormalige Hanzestad”, zegt Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland. “Natuurlijk kom je langs het beroemde Vrouwtje van Stavoren, maar er is meer! Wat precies? Dat vertelt de 4 kilometer lange stadswandeling door Stavoren vol bezienswaardigheden. Als wandelaar kom je heel veel leuke en interessante historische feiten te weten.”

Beginpunt: waar de trein stilstaat

De wandelroute start bij de VVV winkel aan het Stationsplein in Stavoren, de plek waar de trein stopt. Om die reden werd de stadswandeling 7 april door Floriaan Zwart officieel overhandigd aan Mart de Haan, treinmachinist bij Arriva. Mensen kennen hem misschien al, omdat hij met zijn foto te zien is op één van de Arriva-bussen die door Friesland rijdt. Hij geeft daarmee een hulde aan de Friese Horizon. “Stavoren is een prachtige stad”, zegt Mart. “Als ik met de trein naar het station rijd, geniet ik altijd enorm van het uitzicht. De glinstering op het IJsselmeer en de vrijheid die ik in Stavoren ervaar, zijn fantastisch.” Mart is vereerd dat hij de eerste stadswandeling in ontvangt mag nemen. Hij raadt iedereen aan om de wandeling te gaan maken. “Stavoren is een mooie plek om bij stil te staan. Ik doe het bijna dagelijks als ik aankom met de trein. Ik hoop dan ook veel wandelaars naar deze stad te mogen vervoeren.”

Te koop vanaf 15 april

De stadswandeling door Stavoren is vanaf 15 april bij het VVV-kantoor en via de webshop van VVV Waterland van Friesland te koop. De prijs bedraagt drie euro. De stadswandeling is bedoeld ter vermaak en is gebaseerd op historische feiten en weetjes die VVV Waterland van Friesland via diverse bronnen heeft verkregen. Mochten wandelaars aanvullingen hebben, dan zijn die altijd welkom voor een volgende uitgave van de stadswandeling. Inzenden kan via info@waterlandvanfriesland.nl.

Meer stadswandelingen in de maak

Eerder kreeg de Elfstedenstad Bolsward al een eigen stadswandeling. Na Bolsward en Stavoren volgen nog de stadswandelingen door Sloten, IJlst, Sneek, Hindeloopen en Workum. “We willen hiermee op een laagdrempelige manier toeristen én inwoners inspireren om op ontdekking te gaan door de stad”, zegt Floriaan. “Een stadswandeling helpt je om prachtige dingen te ontdekken en vertelt je er ook meer over. Zo komt elke Elfstedenstad nog meer tot leven. Bovendien is wandelen ook nog eens gezond voor je!”

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en negentien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 800 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.