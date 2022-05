Tweede editie van het Schoolwaterpolotoernooi van start

SNEEK - Op zaterdag 21 mei vindt in zwembad It Rak de opnieuw het Schoolwaterpolotoernooi van zwem- en polovereniging Neptunia’24 plaats. Tijdens dit toernooi gaan verschillende teams van groep 5, 6, 7 en 8 uit de regio tussen 13:30 en 17:00 met elkaar de strijd aan voor een mooie bokaal en kunnen ze kennis maken met waterpolo.

Het toernooi is in eerste instantie opgezet om kinderen kennis te maken met de waterpolosport, maar is natuurlijk ook een middag vol gezelligheid en plezier. Zo kun je je opgeven als team van 6, maar wanneer je niet genoeg teamgenoten hebt kan de organisatie altijd puzzelen of er door middel van samenwerking toch een compleet team mogelijk is. De jeugd speelt een aantal wedstrijdjes, met de nodige limonade pauze tussendoor, en gaat aan het eind van de middag naar huis met een medaille en eventueel een beker: er zijn bij ons dus geen verliezers!

Er is nog plek...

Er is nog plek voor meerdere teams, dus zit je in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool en wil jij wel eens weten hoe het is om met een waterpolobal in de goal te schieten? Lees meer informatie of geef je snel op via https://forms.office.com/r/Run646hkBD